Ecatombe di attività, agonia in centro a Fano: proliferano chiusure e ’affittasi’

Fano, 31 ottobre 2025 – Novecentotrenta metri per capire quanto sia cambiato il cuore commerciale. Da via Cavour a piazza Amiani, il corso Matteotti racconta un volto nuovo, a tratti malinconico, dove le vetrine chiuse si alternano a pochi cartelli di speranza. Si parte da piazza Costanzi, dove “Emozioni in città” annuncia la svendita totale per cessazione attività. Accanto, un cantiere al lavoro in un locale rimasto vuoto per mesi, mentre di fronte due vetrine portano la scritta “affittasi”. Appena imboccato il corso, le luci di Love-R, lussuoso negozio su due piani, risplendono per l’ultima volta tra sconti e “fuoritutto per chiusura punto vendita”. A fianco, la merceria Bacchiocchi, un tempo riferimento per le fanesi, è chiusa da anni e di fronte c’è l’ex punto Tim che invita i clienti al Fano Center, e tra la gioielleria del corso e Claudia Ferretti un’altra saracinesca abbassata segna il civico 203, vuoto da tempo. Per arrivare all’angolo con via Buonaccorsi, dove le vetrine dell’ex Discobolo restano inanimate, testimoni di una stagione che non c’è più. Superata Calliope, il civico 224 mostra un altro “affittasi”: era il negozio di scarpe Donati Shoes. Poco oltre, XXI Secolo, dopo vent’anni di attività, liquida tutto per trasferimento, per spostarsi in locali di proprietà sotto i Gabuccini. Anche Original Marines è chiuso da settimane, mentre Trendy Intimo, al civico 204, prova a resistere con saldi e un cartello che cerca una nuova commessa. Arrivati in piazza XX Settembre, il tabacchi storico è chiuso ma dentro si lavora per ristrutturarlo, mentre il bar Guendalina si è allargato inglobando l’ex centro manicure cinese, trasferitosi lungo il corso. Verso via Arco d’Augusto, le vetrine tra i civici 107 e 97 sono tutte spente e coperte dai pannelli della Fondazione Carifano. Poi si arriva in piazza Amiani, e dove c’erano l’Erbolario e il bancomat Crédit Agricole, le saracinesche restano abbassate, mentre il futuro Caffellino Bar annuncia ancora un’apertura che non arriva mai. In piazza Amiani, l’ex Leda è un cantiere, la Bottega del Centro ha abbassato le serrande, e il negozio d’abbigliamento Aura vicino allo studio Barone è in vendita. Superata piazza Amiani, un’altra ferita: Max Mara, che ha chiuso il 31 dicembre 2024, mostra ancora i cartelli “affittasi” e “vendesi”. Eppure, in tutta questa ecatombe, proprio all’inizio del corso, qualcosa si muove: ha aperto Damy, negozio di abbigliamento trasferitosi da Fossombrone, che con le sue vetrine rosa ora illumina l’angolo davanti al Pino Bar, dove ha chiuso invece il ristorante Foravia. Fino a quest’anno era stato il lato Pesaro del corso – dal Pino Bar a piazza Amiani – la parte meno battuta per lo shopping, perché più vuota di negozi. Ora sembra essere cambiato qualcosa: lì, alle chiusure corrispondono anche riaperture, mentre dal lato sud l’atmosfera resta più triste.