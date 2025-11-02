Flagello di mosche e virus: crolla la raccolta di olive

Fano, 2 novembre 2025 – Un mezzo disastro. Si è passati da una raccolta di olive che viaggiava lo scorso anno intorno ai 12mila quintali ai 1500-2mila quintali di quest’anno. “In questo momento molti frantoi sono chiusi e il personale che avevamo lo scorso anno per la raccolta, invece di lavorare per 20 giorni, è stato impiegato una sola settimana”, dice Francesco Baldarelli, ex sindaco di Fano, ex europarlamentare, oggi presidente del consorzio dell’olio dop di Cartoceto.

Cartoceto è il cuore di una produzione che si dirama anche sui terreni agricoli di Mombaroccio, Colle al Metauro ed anche Fano. Il danno è multimilionario. “Stiamo anche cercando di capire se, per la nostra area, si riuscirà a ottenere lo stato di crisi, al fine di avere agevolazioni con la banche, perché c’è chi ha fatto mutui per organizzare anche tecnologicamente le proprie aziende. E molto sono giovani”, continua Baldarelli.

Ma ora c’è un alleato in Regione perché l’ex sindaco di Cartoceto Enrico Rossi è diventato titolare dell’Agricoltura: “Abbiamo avuto da parte sua parole di vicinanza per quello che sta accadendo nel settore della raccolta delle olive. Soprattutto è uno che sa di cosa stiamo parlando perché la produzione dell’olio lui la conosce bene e quindi speriamo in un suo fattivo contributo”, continua l’ex europarlamentare.

Sono una trentina gli associati, tutti privati, che fanno parte del Consorzio dell’Olio dop di Cartoceto. “Un nome e una garanzia – continua Baldarelli – perché siamo tra i produttori più noti e stimati a livello nazionale, ed anche recentemente abbiamo avuto una fortissima pubblicità attraverso una trasmisione Rai come ‘Linea Verde’”.

Ma la fiera dell’olio, viste le condizioni, si farà?

“Assolutamente sì, è in programma il week end della prossima settimana, sabato e domenica, ed anche quello successivo”.

Ma si riuscirà a coprire la domanda?

“Questo è uno dei temi che stiamo ponendo all’interno del consorzio perché fra l’altro abbiamo stipulato anche dei contratti con la grande distribuzione – Conad e Coop – proprio per la commercializzazione. Per fortuna qualche produttore si è tenuto delle scorte della raccolta dello scorso anno. Per cui cercheremo in qualche modo di onorare i contratti. Fra l’altro abbiamo una forte richiesta dall’estero”.

Aumentare i prezzi?

“Non si può fare più di tanto anche perché la produzione di quest’anno non è eccellente, ma dignitosa. Non è una situazione facile anche perché le spese ci sono state anche per le potature che vanno fatte per legge ogni tre anni. Io personalmente ho speso quest’anno 12mila euro”.

La causa di questo disastro?

“Il fatto che siamo nell’80 per cento dei casi produttori biologici per cui non usiamo anticriptogamici e abbiamo avuto l’assalto delle mosche ed altri virus che hanno distrutto l’80 per cento della produzione. La produzione bio non ha difese contro queste malattie”.