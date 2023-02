Fano, Monsignor Trasarti si dimette

Monsignor Armando Trasarti

Fano, 16 febbraio 2023 – Armando Trasarti, vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola si dimette. Lo fa per limiti di età, avendo compiuto i 75 anni, come scrive in una lettera ufficiale inviata ai fedeli e ai sacerdoti della sua diocesi.

Ecco la parte essenziale della lettera: “Con questo breve scritto vengo a informare tutti che ho presentato al Santo Padre Francesco, come prescrive il Codice di Diritto Canonico al n. 401, le mie dimissioni da Vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. È un atto che i Vescovi devono compiere al raggiungimento del 75° anno di età. Scrivere la lettera di rinuncia non è un gesto facile, perché in quelle poche righe c'è una parte significativa della nostra vita. Quest'atto del doversi dimettere da un ufficio – scrive Trasarti – non è, né può essere considerato, o ancor meno vissuto, in negativo, come cesura, o addio a una carriera e ritorno all'ombra o addirittura, come diminuzione della persona, come fotmale e risolutivo 'ben-servito', ma come condizione perché la realtà della Chiesa possa crescere, avanzare di un gradino, senza rischi di battute d'arresto nel processo della sua vitale reaItà”.

“Nel frattempo, continuerò a svolgere il compito episcopale con discrezione, con lo

stesso impegno di sempre, in attesa della nomina del nuovo vescovo, naturalmente con la

‘sospensione’ di decisioni che comportino impegni per il futuro”.

Ora si tratterà di capire cosa deciderà il Vaticano per questa sede vacante. Già la Arcidiocesi di Urbino è stata di recente inglobata in quella di Pesaro.