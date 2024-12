Fano, l'augurio del sindaco: "Che il 2025 trasformi le nostre aspirazioni in traguardi"

Fano (Pesaro e Urbino), 30 dicembre 2024 – Nella splendida cornice della Sala dei Globi dell’antica biblioteca Federiciana, questa mattina è andata in scena la conferenza di fine anno del sindaco di Fano Luca Serfilippi che accompagnato da tutti gli assessori (mancavano Talamelli e Tarsi) ha espresso l’impegno e l’entusiasmo di un’amministrazione comunale determinata a realizzare cambiamenti significativi per la città. Il sindaco eletto il 9 giugno scorso, ha voluto sottolineare in primis “l’importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra la componente politica e quella amministrativa, elementi essenziali per il successo della gestione pubblica” descrivendo poi “l’importanza di una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa per far sì che la struttura comunale segua il ritmo e la visione della nuova amministrazione”. Prima di passare la parola agli assessori, che hanno illustrato le prime cose fatte e le desiderata per il 2025, Serfilippi ha augurato un buon anno nuovo alle famiglie della città, condividendo l’auspicio che le speranze individuali possano tradursi in risultati concreti. “Il 2024 per me è stato un anno intenso - ha detto - e spero che 2025 sia per tutti noi un’opportunità per trasformare le aspirazioni in traguardi raggiunti”. La visione di Serfilippi per il rilancio di Fano si fonda su un approccio pragmatico, decisioni concrete e un impegno corale della giunta e delle realtà culturali e imprenditoriali cittadine.

Velocità e decisionismo

• Sbloccare la città: l’obiettivo principale è superare l’immobilismo del passato, accelerando i processi decisionali e realizzativi. Alcune scelte possono essere criticate, ma rispondono alla fiducia ricevuta dai cittadini e all’urgenza di risultati concreti. • Lavoro di squadra: la giunta è vista come un’orchestra in cui ogni assessore porta le proprie competenze al servizio di un progetto comune. Lo spartito? Il miglioramento di Fano.

Interventi infrastrutturali

• Piano delle asfaltature: con un investimento record di 3 milioni di euro, partiranno i lavori a marzo 2024, coinvolgendo periferie e aree centrali. Zone come Carignano e Rosciano, con strade quasi impraticabili, sono state prioritarie. • Messa in sicurezza idrogeologica: sbloccati 14,7 milioni di euro per risolvere le criticità di Ponte Sasso e altre aree soggette ad allagamenti. I lavori inizieranno nel 2025, ma la progettazione è già avviata. • Rigenerazione urbana: l’ex Vittoria Colonna è diventato un parcheggio strategico con 51 posti auto, rispondendo alle esigenze di commercianti e visitatori.

Viabilità e sicurezza

• Piano urbano del traffico: entro i prossimi mesi, sarà condivisa una bozza per una viabilità più sicura ed efficiente. Priorità a pedoni, ciclisti e piste ciclabili protette. • ZTL nel centro storico: l’installazione di telecamere per il controllo degli accessi è prevista entro aprile 2024. • Sicurezza urbana: investiti oltre 400.000 euro per dotare la polizia locale di bodycam, strumenti di difesa e formazione. Obiettivo 2025: maggiore presenza nei quartieri con vigili di riferimento.

Valorizzazione culturale

• San Pietro in Valle e San Francesco: due monumenti simbolo finalmente riaperti al pubblico. Il loro utilizzo quotidiano rappresenta un passo avanti per la cultura cittadina. • Eventi e spazi culturali: puntare sulla vivibilità dei monumenti e il loro ruolo nel tessuto sociale di Fano.

Prospettive future

• Nuovi parcheggi e un multipiano: un piano per incrementare le aree di sosta, fondamentali per attrarre visitatori e sostenere il commercio locale. • Maggiore sinergia tra Comune, Regione e aziende locali: continuare a lavorare insieme per portare a termine progetti strutturali.

Uno sguardo al lungo termine

I primi sei mesi sono stati dedicati a dare un segnale di cambiamento e a sbloccare progetti cruciali. Con oltre 24 milioni di euro già investiti o stanziati, Fano ha iniziato un percorso di crescita e trasformazione, puntando su decisioni rapide, lavoro di squadra e una visione strategica orientata al benessere della comunità. “Fano è una città che merita di tornare a correre – ha aggiunto Serfilippi –. I risultati arrivano solo se si gioca in squadra”. Riassumendo poi il resoconto dettagliato e appassionato sul lavoro svolto Serfilippi ha sottolineato l’impegno verso la realizzazione di un modello di governance basato sulla trasparenza, la collaborazione, e l’ascolto attivo dei cittadini. Tra gli altri risultati raggiunti in questi sei mesi del 2024: la rimozione del Nettuno dal porto “un problema trascurato per oltre un anno”; la risoluzione delle criticità in diverse scuole, come “Albero Azzurro” e “Filippo Montesi”; lo sblocco dei lavori nei cimiteri (Rosciano, Centrale, e altri); il rafforzamento della presenza nei quartieri con un piano dedicato; nuovi eventi come l’“Adriatic Sound Festival” e valorizzazione delle tradizioni come il Carnevale; il recupero del progetto della nuova Biblioteca Federiciana, che sarà una vetrina internazionale. Due focus sono infine stati fatti sulle partecipate: Fondazione Teatro della Fortuna che con la nuova presidenza ha già visto il cambio di passo con una maggiore apertura alla città e la futura gestione degli eventi estivi alla Corte Malatestiana e Aset spa che vede come sfida futura il prepararsi per partecipare a nuove gare, garantendo trasparenza e lungimiranza strategica.