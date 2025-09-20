Beppe Bergomi a Fano: «Il Napoli è la più attrezzata, ma occhio alla Roma di Gasperini»

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 20 settembre 2025 - L’occasione è stata un appuntamento privato intitolato “Lo sport come palestra di vita”, organizzato da IW Private Investments, che ha riunito a Fano ospiti e clienti per un evento speciale al ristorante Levante gustando pesce, racconti di calcio e uno splendido tramonto direttamente sul mare. Protagonista Giuseppe “Beppe” Bergomi, bandiera dell’Inter e campione del mondo nell’82, che si è raccontato a cuore aperto tra attualità calcistica e ricordi di una carriera straordinaria. Come vede questo campionato appena iniziato? «Il Napoli mi sembra la squadra più attrezzata, ma molto dipenderà dal percorso in Champions. La Juventus con Allegri e Rabiot è pericolosissima, mentre il Milan ha tanto talento, anche se in passato ha pagato la scelta di allenatori sbagliati. L’Inter è stata bravissima negli ultimi anni, ma non la più forte: dopo quattro stagioni con lo stesso gruppo sarà dura restare al vertice. E attenzione alla Roma di Gasperini: se prende entusiasmo può sorprendere». Il tema del talento ricorre spesso nelle sue parole. È davvero sufficiente per emergere? «No, da solo non basta. Serve disciplina, educazione, voglia di fare fatica. Gianluca Vialli diceva che il vero talento è lasciare lo spogliatoio come lo hai trovato. È una questione di rispetto e responsabilità, che vale più delle giocate spettacolari». “Zio” è un soprannome che la accompagna da sempre. Come è nato? «Quando entrai nello spogliatoio della prima squadra dell’Inter avevo appena 16 anni ma già i baffi. GianPiero Marini mi guardò e disse: “Hai 16 anni? Sembri mio zio”. E da lì non mi ha più lasciato». Impossibile non parlare del Mondiale ’82. «Io ero la riserva della riserva, ma Bearzot ebbe il coraggio di fare scelte impopolari, come confermare Paolo Rossi dopo tre partite negative. Quella era una squadra vera, non solo un gruppo. A 18 anni mi ritrovai a marcare Serginho contro il Brasile e capii cosa significava essere pronti. Dino Zoff? Un capitano straordinario: parlava poco ma guidava con l’esempio. Per me essere capitano voleva dire arrivare prima all’allenamento e andare via per ultimo». Chi è stato l’avversario più difficile da affrontare? «Metto Van Basten fuori categoria. Veloce, tecnico, cattivo, imprendibile. Ma ho marcato anche Careca, Zico, Vialli, Mancini: erano anni in cui tutti i campioni giocavano in Italia». E con chi sceglierebbe di andare a cena, tra avversari e compagni? «Con Paolo Maldini, un campione e un amico. Tra i compagni, invece, con Nicola Berti: con lui ci si diverte». Accanto allo sport, c’è anche l’impegno sociale. «Dal 1982 faccio parte dei Bindun. In dialetto comasco significa “girovaghi” e in italiano si traduce come “vagabondi”. Siamo i girovaghi della solidarietà. Con questo gruppo, nato per scherzo tra amici, oggi gestiamo sette case famiglia: l’ultima, “Casa di Gabri”, accoglie bambini con gravi malformazioni e consente ai genitori di stare con loro. Mi ritengo fortunato e sento il dovere di restituire». E i giovani che allena nell’Accademia Inter? «Sono il futuro. Hanno talento e sono svegli, ma devono imparare ad accettare le correzioni e a fare fatica. Nessuno regala niente: solo così possono costruirsi la loro strada».