Al via domani la personale dell'artista Pedasina De Carolis

Petritoli, 14 luglio 2023 - “Forme, colori, emozioni”. E’ questo il titolo della mostra personale dell’artista pedasina, Maura De Carolis, che sarà inaugurata domani pomeriggio alle 18, nello storico locale “La Bottega di Erminia”. Alla mostra, che resterà aperta fino al 29 luglio, saranno è esposte parte delle opere più significative che hanno caratterizzato una parte del percorso artistico della pittrice. Maura De Carolis, autodidatta, nasce a Montefiore dell’Aso e giunge nel mondo dell’arte nel 2010. L’amore, il talento per il disegno e la pittura la accompagnano da sempre come ricerca individuale. Dopo aver sperimentato varie tecniche, quali carbone, sanguigna e acquerello, l’artista arriva all’olio e sceglie la ricerca del figurativo con il quale più si rappresenta, con uno stile fortemente personale che si caratterizza sempre più nei giochi dei chiaroscuri e delle velature. Una carriera in continua ascesa, la sua, che la porta nel 2014 a Parigi, al museo Carousel du Luvre, e da lì seguono altre numerosissime esposizioni tra personali e collettive sia in ambito locale, che a livello nazionale ed internazionale, riscuotendo numerosissimi apprezzamenti e riconoscimenti da critici d'arte di elevata caratura. L’artista propone delle figure inserite all’interno di una natura scolpita nei colori, negli orizzonti, nelle intense sfumature e nelle infinite cromie, dove il linguaggio dei personaggi si intreccia e si fonde con quello di un paesaggio che tende all’infinito, contaminato da una singolare armonia e serenità. Ma, con la rappresentazione della Venere di Milo o delle Tre Grazie di Canova, le immagini vengono proposte in un contesto oltre il contemporaneo, dove il contrasto tra classicità e modernità rende l’arte della De Carolis unica nel suo genere, nella continua sperimentazione di un percorso personale, fra le varie tecniche pittoriche.