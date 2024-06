I carabinieri contro le violenze domestiche: quattro denunce e divieto di avvicinamento

Fermo, 16 giugno 2024 - Un divieto di avvicinamento e quattro persone denunciate. E’ questo il bilancio di alcuni interventi dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo in occasione di casi di violenza domestica.

Tali episodi, sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno purtroppo diffuso ma ancora troppo spesso sottovalutato. Grazie all'intervento tempestivo dei militari dell’Arma è stato possibile denunciare e perseguire i responsabili di atti violenti e vessatori nei confronti delle proprie famiglie.

Nel primo caso, i carabinieri di Montegranaro, nel corso di un intervento eseguito per un litigio in famiglia, hanno denunciato un 40enne romeno, reo di aver percosso la moglie in presenza dei figli minori.

A Pedaso invece, i militari del posto, intervenuti a seguito della richiesta pervenuta al numero d'emergenza per una lite in famiglia, hanno denunciato un 41enne fermano, autore di violenze nei confronti della moglie. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Fermo per accertamenti.

A Porto Sant’Elpidio, i militari dell’Arma hanno eseguito una misura cautelare di divieto avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, una donna del posto, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Fermo, per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico di un 55enne che da mesi usava violenza contro la moglie. Il provvedimento emesso, è stato adottato dall’autorità giudiziaria dopo gli accurati accertamenti effettuati dai carabinieri intervenuti.

Analogamente, ancora a Montegranaro, i militari dell’Arma, dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una giovane straniera, hanno effettuato un tempestivo intervento, denunciando il marito di quest’ultima, un italiano di 41 anni che, non accettando la separazione in corso, l’aveva minacciata ripetutamente anche tramite messaggistica WhatsApp. Imperterrito, l’uomo ha poi raggiunto la ex nella sua abitazione dove l’ha insultata, creandole così un comprensibile stato ansioso.

Rendere noti questi episodi e denunciarli alle forze dell'ordine è fondamentale per garantire la tutela delle vittime e prevenire situazioni ancora più gravi. I carabinieri incoraggiano tutti i cittadini ad essere vigili e a segnalare tempestivamente qualsiasi forma di abuso o violenza. E’ possibile consultare i consigli utili pubblicati su http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/CodiceRosso/Maltrattamenti/index.html.