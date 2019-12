Fermo, 31 dicembre 2019 - Ultimi preparativi, ultime ore per la decisione da parte dei cronici ritardatari, ultimo giorno del 2019: stasera alla mezzanotte salutiamo l’anno vecchio ed entriamo nella nuova decade. Locali da ballo e ristoranti vogliono introdurre il 2020 nel modo migliore e in provincia è un susseguirsi di iniziative partendo dalle cene. Molto attiva Porto San Giorgio.

Al ristorante Minonda "Gran Capodanno al mare" con il party firmato da vecchi leoni del Caffè Novecento come Matteo Balbi e i fratelli Marcattili. In più la possibilità di vincere un weekend a Parigi. Animazione Jambo-Trio alla Locura Bistrot, musica live anche al David Palace Hotel e all’azienda agricola Abbruzzetti. Sul lungomare centro il Quadrifoglio punta sull’ironia con il comico Paolo Rocchi. E un po’ di tango della lontana Argentina non ce lo vogliamo mettere? Cena e milonga a numero chiuso al Caminito, inizio delle danze con Tj Anibal.

Leggi anche Capodanno 2020, cosa fare nelle Marche - Galateo di Capodanno, i consigli delle esperte

Naturalmente non possono mancare le discoteche. Restando in città il Luxury lancia un Capodanno particolare, ogni ora una festa diversa e emozionante conto alla rovescia firmato dallo staff Heartz. Sul lungomare nord ecco il Le Gall con music show dalla cena all’alba. Spostandoci nell’interno, c’è anche il Capodanno organizzato dal Baladì Disco Village che avrà tre sale con differente animazione: liscio con Sara e Sogno Mediterraneo; disco per suoni vintage e la gettonatissima pista latina che vedrà la presenza di numerose scuole di ballo del fermano.

Per la notte di San Silvestro protagoniste anche le ville. Come Villa Sofia a Monte San Pietrangeli che ha pensato ad un Capodanno in stile "Trono di spade". Festa ideata dalla palestra New Victory Club con l’animazione della band Folkappanka Bifolk e Doctor Music Style. Anche qui lotteria ed estrazione di bei premi. Eleganza padrona invece per il Gran galà di fine 2019 a Villa Lattanzi a Torre di Palme.

A Porto Sant’Elpidio arrivano i Talk Radio per il cenone del ristorante Il gambero, mentre dai Settemari spazio a show acrobatici e dj Leon. A Montegranaro una doppietta sempre partecipata e apprezzata. All’hotel Horizon relax ed atmosfera scintillante per un Capodanno magico con Pino Diomede e dj set. Veglione annunciato come "di un altro pianeta" per il San Silvestro del ristorante Villa Bianca: due ambienti per ballare sotto la direzione artistica di Eleonora Crocetti. Infine al ristorante San Marco "da Zenà" di Servigliano c’è l’animazione Nikishow, al San Paolo Hotel di Piane di Montegiorgio veglione con l’orchestra (8 componenti) Frank David.