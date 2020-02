Fermo, 15 febbraio 2020 - Un mondo spettinato e rovesciato, in cui tutti ballano e fanno festa, mangiano e si divertono. È la dichiarazione di intenti di Re Carnevale, nella versione fermana e in quella sangiorgese, insieme pronti a raccogliere le chiavi delle due città dai rispettivi sindaci, il prossimo giovedì 20 febbraio. Fermo e Porto San Giorgio rinnovano il legame all’insegna di "Baraonda", il carnevale firmato da Marco Renzi, tante le iniziative, si comincia già oggi e si va avanti con una carrellata di momenti divertenti e colorati.

L’assessore alla Cultura di Fermo, Francesco Trasatti, ricorda la soddisfazione di aver portato il Carnevale fermano tra i 26 eventi storici d’Italia: "Questo grazie a un lavoro di recupero delle maschere storiche e delle tradizioni dei nostri due territori, per l’impegno di tutti, della Cavalcata, delle scuole. È un momento veramente corale che non finisce a febbraio ma si ripete anche d’estate. Aspettiamo Fermo e Porto San Giorgio a festeggiare con noi". L’assessore al Commercio Mauro Torresi parla di un momento unico, insieme al collega Trasatti stanno già pensando alla maschera di indossare, dopo essere stati Don Camillo e Peppone lo scorso anno: "Un antipasto lo facciamo già domani, in piazza, con una festa unica che andrà in scena dalle 16, tra bolle di sapone, gonfiabili, karaoke e battaglie di cuscini. Sono momenti in cui diventa fondamentale il lavoro di tutti e le contrade in questo si distinguono sempre".

L’assessore alla Cultura di Porto San Giorgio, Elisabetta Baldassarri, parla della soddisfazione di lavorare insieme ai vicini fermani: "E’ una collaborazione che si può ripetere per altre occasioni, ci sono sempre riscontri positivi. Da noi la festa è giovedì pomeriggio, con l’arrivo de Lu cucà, la maschera della nostra tradizione che pure abbiamo ritrovato. Sabato pomeriggio la nostra festa sarà all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza e poi chiudiamo con il martedì grasso, la sfilata di carri e gruppi e il rogo di Re Carnevale. Devo dire che la partecipazione delle scuole e degli sponsor è come sempre straordinaria, sarà una grande festa".

Fermo alza il sipario già oggi alle 17, alla Sala dei Ritratti è previsto il gran teatro di Mengone Torcicolli, l’anziano contadino fermano ingenuamente innamorato della bella Lisetta. Tra burattini e teatro dell’arte, si arriva a giovedì grasso, la consegna delle chiavi ai due re a Capodarco, alla presenza delle scuole, con l’ombra inquietante della Regina Quaresima che incombe e attende il suo tempo. Sabato 22 febbraio si rinnova un’altra antica tradizione, il Coriandolissimo, il veglione di tutte le contrade alla bocciofila del Tirassegno, per grandi e piccini.

Domenica 23 la sfilata dei gruppi mascherati a Fermo, con il palio tra contrade disputato in piazza prima della consegna del Mengone d’oro. Si chiude a Porto San Giorgio martedì grasso, con il corteo e la premiazione, prima del rogo di re Carnevale che lascia spazio al tempo della preghiera e della penitenza, della rinuncia e delle promesse.