Fermo, 14 agosto 2019 - Agosto e l’estate intera raggiungono stasera il picco di temperatura, almeno per quanto riguarda la movida: arriva, infatti, la notte di Ferragosto, la più lunga, il Capodanno della calda stagione. Bisogna «tirare» fino a tardi? E allora vari locali scelgono il doppio deejay, tra questi la discoteca Le Gall di Porto San Giorgio, che avrà in consolle Riccardo Prosperi e soprattutto Ralf. Anche lo chalet Calypso raddoppia, comandano i deejyas Lollo Morresi e Principino. Restiamo nella città rivierasca: spettacolo «Italia vs Brasile» con in consolle Oriano The Voice e Alessandrino Dj e cucina tradizionale brasiliana allo chalet Nerina, appuntamento «All night long» allo chalet Quadrifoglio con dj Loris T e la voce di Valentino Valemix. Ancora, è esaurita da giorni la cena-spettacolo «Neon party» proposta dallo chalet Tucano’s Beach con Simone Boccatonda, MrGiorgiodj e la partecipazione di Augusto 900. C’è anche chi va con la musica dal vivo, al Granferro Caffè tributo sia a Vasco Rossi che Ligabue, i due re del rock italiano, grazie al gruppo Roxy Bar Mario.

A Porto Sant’Elpidio, invece, il Moyto Disco Beach, riferimento per chi ama ballare latino-americano, propone una notte in collaborazione con vari staff e scuole di danza di tutte le Marche, come Latin Style, Crazy Angels, New Generation Dance, Dancing Time, Ritmo Nuevo, Jadé Latino, Cris Dance. Due stabilimenti balneari vicini puntano su concerti live, ai Settemari si aspetta l’alba con i Folkappanka, da Marylou ecco i Flashbank con i successi dance anni settanta e ottanta.

Da segnalare l’Hotel Horizon a Montegranaro che lancia la festa in piscina cena e dopocena, in consolle Damiano D&One M from 11’s Crew Studio, obbligatorio vestirsi di bianco e naturalmente il costume per un salutare tuffo.

La stragrande maggioranza di iniziative nel Fermano sono in programma stasera, ma non manca qualche eccezione domani. A Marina di Altidona concerto degli After Eight Band con le hit dance del passato. A Marina di Campofilone va in scena il ritrovato storico giovedì della costa al Nina, domani si balla latino-americano con lo staff Latin power entertainment.