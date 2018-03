Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 14 marzo 2018 – Uno spettacolo dedicato a Ivan Graziani. Sul palco il figlio Filippo, cantante e chitarrista, e il giornalista Andrea Scanzi. “Fuochi sulla collina” andrà in scena venerdì alle 21.15 al Teatro Cicconi. Pochi musicisti italiani sono stati autenticamente rivoluzionari come Ivan Graziani. Marchigiano d’adozione, ha studiato a Urbino e ha vissuto fino alla scomparsa nel ’97 a Novafeltria, è stato il primo a far davvero dialogare il rock e il genere cantautorale.

"Fuochi sulla collina” è l’incontro-spettacolo concepito dal figlio Filippo, che lo interpreta come nessuno, e da Scanzi, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio De André. Lo spettacolo alterna narrazione e interpretazioni: Andrea e Filippo ne ripercorrono la carriera e i mille snodi, cercando di stanare non solo i brani più noti, ma anche gli episodi meno famosi, i ritratti stralunati, gli squarci di provincia, la smisurata ritrattistica femminile e le incursioni noir.

Chitarrista personalissimo, presente in dischi di Battisti e De Gregori, Ivan Graziani era capace di azzardi spericolati e trame oltremodo evocative. Ricordarlo, oltre che è un dovere, è un piacere che Filippo Graziani e Andrea Scanzi concedono a se stessi. Informazioni e prevendite: Teatro Cicconi tel. 320/8105996 e 0734/8196497; biglietterie del circuito Amat Vivaticket tel 071/2072439; Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. Biglietti a 20 euro per la platea e 17 per la galleria (riduzioni rispettivamente a 17 e 12 euro riservate a under 25, over 65 e convenzionati vari).