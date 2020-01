Porto Sant'Elpidio (Fermo), 10 gennaio 2020 - "Una stagione alternativa, non legata al nome da cartello ma, nel solco della direzione artistica di Neri Marcorè, che regalerà serate indimenticabili". Con queste parole il sindaco Nazareno Franchellucci ha introdotto la stagione 2020 del Teatro delle Api, svelata ieri mattina nella sala conferenze della Fondazione Carifermo, prezioso partner del teatro elpidiense.

Una stagione che prenderà il via il 7 febbraio con Michela Murgia e il suo "Istruzioni per diventare fascista" e che proseguirà con altri 5 spettacoli di prosa ai quali si aggiunge la rassegna domenicale del teatro ragazzi, già partita con grande successo, e la musica che ritorna al Teatro delle Api dopo diversi anni di assenza. Oltre a Franchellucci, al presidente della Fondazione Alberto Palma, all’assessore alla cultura Luca Piermartiri e al coordinatore della programmazione Amat, Raimondo Arcolai, presenti i tre direttori artistici della stagione: Oberdan Cesanelli per il teatro ragazzi, Giambattista Tofoni per la musica e Neri Marcorè per la prosa. Ad aprire la carrellata sulla programmazione è Tofoni che per il 27 febbraio ha annunciato il concerto, unica data nelle Marche, dei Calibro 35.

Da parte di Arcolai parole di apprezzamento per le scelte di Marcorè, "una stagione alternativa e di qualità che conquisterà il pubblico", mentre l’assessore Piermartiri ha rimarcato il grande valore formativo della rassegna per ragazzi "Tutti a teatro". Un assist perfetto per Cesanelli che, oltre a ricordare la 31esima edizione, dal 12 al 18 luglio, del festival "I Teatri del Mondo" impreziosita dal manifesto del premio Oscar Sara Pichelli, è entrato nel merito della stagione firmata Lagrù Ragazzi che proseguirà con gli ultimi due spettacoli della stagione, il 12 gennaio e il 9 febbraio, e con la rassegna di teatro per la scuola nel mese di marzo.

"Curando la stagione di prosa cerco di proporre degli spettacoli che siano specchio dei tempi– ha spiegato Marcorè illustrando le sue scelte –. Ogni epoca ha il diritto e il dovere di essere raccontata, in chiave satirica, comica o drammatica". Dopo la partenza del 7 febbraio con la Murgia e il suo spettacolo provocatorio sui rischi dell’omologazione del pensiero, si proseguirà il 28 febbraio con la commedia "La casa di famiglia" che vedrà in scena Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro e Laura Ruocco.

Reduce dal successo di due stagioni fa, l’8 marzo ritornerà al Teatro delle Api Riccardo Rossi con il suo nuovo spettacolo "W le donne". Elisabetta Pozzi sarà la protagonista, il 20 marzo, di una emozionante rivisitazione in chiave moderna del mito di Cassandra. Chiusura con due spettacoli esilaranti: il 1 aprile "La Bibbia, riveduta e scorretta" con il gruppo comico musicale-teatrale degli Oblivion e il 9 aprile con Paolo Nani, maestro indiscusso del teatro fisico, e il suo classico "La lettera". Costo dell’abbonamento invariato (75 euro, 69 ridotto).