Porto San Giorgio (Fermo), 26 luglio 2020 - Ricco di appuntamenti, alcuni riempitivi, ma in buon numero di sicuro richiamo, il cartellone di agosto pubblicato sul profilo facebook dell’assessore Elisabetta Baldassarri. “Notte dei saldi” è quello che salta subito agli occhi anche perché è fissato per il primo giorno del mese: sabato 1 agosto dalle 20 in poi con musica, giochi per bambini attrazioni: “Non è paragonabile alla Notte Rosa ma sarà comunque bellissimo passeggiare per le vie del centro ascoltando musica, gustando una buona cena o un aperitivo all’aperto ma soprattutto fare shopping con gli scontissimi del primo giorno dei saldi!” dicono gli organizzatori della Confcommercio Marche centrali.



Certo nulla a che vedere con la “Notte Rosa” che trasformava la città in un grande palcoscenico per spettacoli che richiamavano persone a migliaia e creavano assembramenti, ragion per cui non era riproponibile a causa della pandemia. Il successo questa volta dipenderà solo dai commercianti: se terranno aperto fino a tarda ora, se sapranno accogliere e se proporranno sconti allettanti. Altra iniziativa agostana di rilievo “Maratona artistica sangiorgese, MAS 2020” il 14 agosto nell’arena Europa, a cura del Gran concerto bandistico: “Noi – spiega Vincenzo Cestarelli, presidente della banda - dovevamo superare il momento in cui siamo stati fermi e recuperare un po’ le risorse artistiche legate al Gran concerto. Quindi abbiamo pensato a un evento che potesse riavvicinarle. Alla maratona interverranno i più disparati artisti, la banda e la Junior band: tutti si alterneranno sul palco in performance per una durata complessiva di 5 ore”.

Appuntamenti da segnalare sono poi: il festival internazionale di chitarra il 6 agosto sulla Rocca Tiepolo; “Paesaggi sonori” concerto dei maestri Massimo Mazzoni (sassofono) e Christian Riganelli (fisarmonica) l’8 agosto sempre sulla Rocca; l’opera lirica “Carmen”, in versione ridotta eseguita dal vivo, il 9 agosto nel cortile Bazzani. Tra le curiosità: il 15 agosto nel giardino d’estate “Andrea Di Virgilio Live”. Il capogruppo dei Dem nella veste inedita di cantante. Sono previsti, inoltre, 3 appuntamenti con “il mercoledì del turista”, 4 spettacoli di Catà e 2 di Proscenio teatro. Infine novità in assoluto: mostre collettive itineranti “Vie di fuga” artisti all’opera il 7 agosto sul viale Cavallotti e il 14 in via Gentili.



