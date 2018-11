Montegiorgio (Fermo), 14 novembre 2018 – Si è appena conclusa la cerimonia degli abbinamenti delle batterie eliminatorie che daranno il via alla 30° edizione del Palio dei Comuni, in programma domenica all'ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio.



Prima batteria: Santa Vittoria in Matenano con (Valchiria Op), Rapagnano (Stella di Azzurra), Porto Sant’Elpidio (Unno del Duomo), Castelfrentano (Vittoria Op), Monsampietro Morico (Tango Negro), Montegranaro (Ulena Car), Servigliano (Totano Jet), Montecatini Terme (Tobias del Ronco) e Grottazzolina (Primavera As).

Seconda batteria: Sant’Elpidio a Mare con (Pantera del Pino), Gualdo Tadino (Vanesia Ek), Civitanova Marche (Ulaz), Fermo (Una Bella Gar), Ripatransone (Santiago d'Ete), Amandola (Scintilla Caf), Assisi (Flyer Boshoeve), Loreto (Tornado Spritz) e Massa Fermana (Vilma Gi).

Terza batteria: Ascoli Piceno con (Visa As), Magliano di Tenna (Suerte's Cage), Montegiorgio (Venanzo Jet), Monte Urano (Peace of Mind), Campofilone (Sugar Rey), Montappone (Ua Huka), Petritoli (Satanasso Fi), Falerone (Unique du Kras) e Mogliano (Vamos Op).



Accederanno alla finale che si correrà intorno alle 19 i primi quattro classificati di ogni batteria.