Moresco (Fermo), 30 agosto – Photowalk 2018 a Moresco domenica 2 settembre, organizzato da Regione Marche e Fondazione Marche Cultura.

La rassegna è iniziata lo scorso 27 maggio a Loreto, ha fatto tappa a Cuora Marrittima il 17 giugno e ad Acqualagna il 29 giugno, e terminerà a Montecassiano domenica 7 ottobre.

Sicuramente tra gli appuntamenti più attesi per gli amanti della natura e della fotografia è la partecipazione alla passeggiata organizzata dal gruppo di Photowalk, dove potranno postare le loro foto sui vari canali social.

Lo scopo dell’iniziativa è di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso, rendendolo partecipe e condividendo con gli utenti della rete la storia dei paesaggi visitati e le sensazioni che hanno provato durante la visita.

Non si tratta solo di uno storytelling fotografico, ma di un’esperienza emozionale che promuove i paesaggi delle Marche attraverso il contributo dei partecipanti che avranno la possibilità di vincere dei premi per i contest organizzati nelle diverse località.

Non solo natura. Infatti, le città che ospitano Photowalk organizzano mostre ed altre attività culturali, come degustazioni enogastronomiche, per regalare al pubblico una conoscenza ampia e completa del territorio.

Tutti i Photowalk sono gratuiti e per partecipare basta compilare un forum online direttamente sul sito ufficiale www.destinazionemarche.it.