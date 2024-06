Beer Days a Fermo: 30 birre provenienti da tutta Italia da gustare in piazza del Popolo. Il programma

Fermo, 19 giugno 2024 – Torna la sesta edizione dei ‘Beer Days', il Festival della birra artigianale italiana. L’appuntamento è in Piazza del Popolo a Fermo da 20 al 24 giugno 2024, per un evento sponsorizzato dal Comune di Fermo in collaborazione con l’associazione Clinamen di Francesco Gismondi e Emanuelito Boccadoro. Alla cinque giorni si potranno gustare le migliori birre artigianali di tutta Italia, precisamente 30, provenienti dai più rinomati birrifici del Belpaese, oltre a 10 food truck con diverse specialità gastronomiche, cucina italiana, street food. Ci sarà spazio anche per l’animazione e alla musica: in particolare con i Dj set e la live music.

La possibilità di assistere alle partite dell’Italia

Altra novità assoluta per l’edizione in arrivo riguarderà la possibilità di vedere in Piazza tutte le partite degli Europei di calcio che verranno disputate durante la cinque-giorni, compreso il match finale del Gruppo B dell’Italia di c.t. Luciano Spalletti contro la Croazia in programma il 24 giugno alle 21 e quello in programma giovedì 20 giugno, sempre alle 21, contro la Spagna del commissario tecnico Luis de la Fuente.

L’evento dopo il rinvio ad aprile

L’edizione in arrivo giunge dopo il rinvio di aprile “per causa delle avverse condizioni meteo — è il commento dell’assessore al Commercio del Comune di Fermo, Mauro Torresi — come annunciato torna un’iniziativa che riscuote sempre apprezzamento, proprio perché propone le migliori birre italiane ed il food che saranno, insieme alla musica dal vivo, gli assoluti protagonisti della manifestazione”. Non da meno “la possibilità di assistere alle partite della Nazionale e le altre in programma agli Europei — ha aggiunto l’Assessore al commercio — vedere le partite degli Europei – Ringrazio l’associazione Clinamen e Francesco Gismondi per l’organizzazione”.

Gismondi: “Evento punta alla qualità dei prodotti proposti”

Secondo il responsabile dell’associazione Clinamen, Francesco Gismondi, ‘Beer Days' è una iniziativa “che vanta una selezione accurata di birre — le sue parole — per cui intenditori e non solo ne potranno gustare veramente fra le 30 migliori del nostro Paese”. L’evento “punta alla qualità dei prodotti proposti — ha concluso Gismondi — oltre ai punti ristoro e alla musica. Proprio al Festival si potrà assistere alle partite di calcio degli Europei, un evento imperdibile da gustarsi tutti assieme”.