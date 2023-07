Emis Killa, il tour estivo ‘Effetto Notte’ parte da Fermo

Fermo, 2 luglio 2023 – La musica che riempie tutto, che travolge e fa ballare. Prova da un paio di giorni a Fermo Emis Killa , in vista dell’apertura del ricco cartellone di spettacoli e proposte culturali di ’ Villa in Vita’ a Villa Vitali a Fermo. Si comincia questa sera alle ore 21.15 proprio con lui, Emis Killa, uno dei più talentuosi artisti italiani, che sarà in concerto con la data zero del suo tour estivo ‘Effetto Notte’ . Le sue hit straordinarie e l’energia travolgente faranno ballare e cantare. Ha voluto proprio una città piccola per mettere a punto il concerto il rapper, nelle Marche, a Senigallia, il primo evento della sua carriera, oggi è uno dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano.

Al secolo Emiliano Rudolf Giambelli , classe 1989, Emis Killa porterà i più grandi successi della sua carriera fino ad ’Effetto Notte’ in diverse città italiane il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, proseguirà poi con la già annunciata data di Nichelino (Torino) di domenica 9 luglio al Sonic Park Stupinigi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e poi via via in tante altre città e località italiane. ‘Effetto Notte’ arriva dopo il singolo ‘Lucifero’ pubblicato la scorsa estate, del mixtape certificato disco d’oro ‘Keta Music vol.3’ (terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti) e l’album ‘17’, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Ja ke La Furia .

Nel 2022 ha festeggiato il decimo anniversario di ‘L’Erba Cattiv a’ (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni. È un lavoro forse più intimo, più malinconico, per un artista che respira musica da quando aveva 13 anni e che stasera regalerà al pubblico fermani un’emozione grande. Per i biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734 284295, [email protected], ai rivenditori ufficiali oppure on line. Per informazioni 0733 865994 / 338 7177052 – [email protected]