Gennaio di eventi a Porto San Giorgio: ecco il calendario

Doppio appuntamento con ’Notre dame de Paris’

Porto San Giorgio, 3 gennaio 2023 – Quello appena iniziato sarà un mese zeppo di appuntamenti riconducibili alla seconda parte della stagione culturale 2022/2023. Ne abbiamo contati 13, di cui 7 di musica, 3 di prosa, 2 teatro per ragazzi più la festa della Befana, distribuiti in 31 giorni.

’Napulecantanno – Tributo alla musica napoletana di ieri e di oggi’, concerto a scopo benefico in programma alle 21,15 del 5 gennaio nel teatro, è il primo degli appuntamenti di cui l’amministrazione ha arricchito il mese di gennaio cercando di accontentare i gusti più svariati e le fasce d’età, a cominciare dai più piccoli, a cui sono riservate due date di teatro per ragazzi: alle ore 17 di domenica 15 gennaio ’Rodari Smart’ e alla stessa ora di domenica 29 gennaio ’Il brutto anatroccolo’.

Poi , dopo ’Napulecantanno’, altri appuntamenti musicali: ’Notre dame de Paris’ alle 21,30 di sabato 7 gennaio e alle 17 di domenica 8 gennaio, spettacolo di beneficenza a favore della Croce Azzurra. A seguire: alle 21,15 del 13 gennaio in Corso Castel San Giorgio il concerto ’Jazz al Castello Winter’; il 20 gennaio nel teatro rassegna Musica Incantatrice, arie e duetti buffi di soprano, baritono, pianoforte, con la partecipazione del soprano Stefania Donzelli; alle 17 del 28 gennaio nel teatro ’Otello’ di Giuseppe Verdi, opera rappresentata in forma ridotta ed eseguita dal vivo da artisti in costume con accompagnamento di pianoforte.

Sono, inoltre, tre gli spettacoli di prosa di cui uno dialettale alle 17 del 22 gennaio titolato ’Boeing Boeing’. Gli altri due ’Paolo Camilli l’amico di tutti’ di Proscenio Teatro il 17 gennaio e ’UBU RE: UBU CHI?’ il 27 gennaio. Nel definire la seconda parte della stagione culturale la Giunta municipale ha anche assunto l’impegno di spesa che la stessa comporta e che è risultato essere complessivamente pari a 23.803,30 euro da imputare al bilancio 2023.

Una somma derivante naturalmente dai costi degli spettacoli come di seguito riportato: a Musica Incantatrice 10.010 euro per 7 serate; ad Incontri d’opera 5.400 euro per 3 opere; a Musical Box 10.000 euro per 4 concerti di jazz al castello; all’associazione Nuova Gessare Cappellette 1.000 euro per 5 date di teatro dialettale; all’associazione culturale musical progetto 3.500 euro per la serata con Gianni Schiuma; “Napulecantanno” 263, 30 per Siae. Sponsorizzazioni: 5.000 euro Fondazione Carifermo; 4.270 euro società Menowat.