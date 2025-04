E’ il giorno della fiera di San Giorgio: numeri record

Porto San Giorgio (Fermo), 13 aprile 2025 – Oggi per la grande fiera di San Giorgio: oltre 220 ambulanti, 48 espositori, la partecipazione di Coldiretti e delle associazioni di volontariato, la raccomandazione al “Sole”di esserci, circostanze che fanno della fiera del patrono uno dei principali appuntamenti fieristici della regione, ogni anno capace di attirare migliaia di visitatori. Per lo più provenienti dai comuni dell’entroterra, ma anche da tutte le Marche e dalle Regioni confinanti, con particolare riguardo l’Umbria. Oggi, il centro della città tornerà ad essere animato fin dalle prime ore del mattino. Già la sola presenza di tante bancarelle dai più svariati colori e ricche di mercanzia la più varia dà l’idea di una gran bella festa popolare, mette buonumore e costituisce un forte richiamo al passeggio aggirandosi tra gli stand per curiosare e magari effettuare lo shopping.

Per favorire la sosta e gli spostamenti sarà attivo dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19,30 il servizio di bus navetta gratuito con tre percorsi, da sud a nord. Lungo viale Don Minzoni saranno collocati i produttori del mercatino Coldiretti Campagna Amicai. Ne saranno una quindicina che proporranno prodotti a chilometro zero: frutta, carne, salumi, formaggi e verdure. Lungo il viale Buozzi si sistemeranno gli espositori, mentre le associazioni di volontariato troveranno spazio in piazza Matteotti e in piazza Gaslini. Tra esse il gruppo comunale della protezione civile, l’Avis e la Croce Azzurra che per la sicurezza ha messo a disposizione tre ambulanze in altrettanti punti strategici.

“La Fiera di San Giorgio è una di quelle manifestazioni di riferimento per la città e per tutto il tessuto commerciale – sottolinea l’assessore al Commercio e Turismo Giampiero Marcattili - . Sul piano organizzativo siamo partiti bene: dopo le numerose adesioni raccolte e quelle che potranno derivare dalla ‘spunta’ ci auguriamo che sarà una bella giornata. L’appuntamento apre la programmazione dei festeggiamenti in onore del Patrono: ci darà l’occasione di proseguire nella promozione, partita nelle scorse settimane attraverso affissioni e una campagna social”. Saranno rafforzati naturalmente i servizi di controllo e le verifiche della Polizia municipale, impegnata su più fronti per tutta la giornata, dalla sicurezza al contrasto all’abusivismo fino al controllo della viabilità. In particolare, a residenti e non, è rivolto l’invito a prestare attenzione alla sosta in relazione ai divieti che verranno collocati nelle vie interessate dalla Fiera”.