Frecce Tricolori tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo: orari e programma

Fermo, 21 giugno 2025 – Non si potrà mancare oggi alle 18, sulle coste tr a Porto San Giorgio e Lido di Fermo, dove i cieli saranno percorsi dalle formidabili acrobazie della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori che come ogni anno celebrano lo stato italiano. Lo spettacolo, preparato nella giornata di sabato 21, impedirà la balneazione e la navigazione nel pomeriggio tra le 15 e le 19, nel mentre però seguiranno una serie di dimostrazioni ed esibizioni.

L’Air show delle Frecce Tricolori tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo (foto archivio)

Alla serata di presentazione hanno parlato il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, e quello di Fermo, Paolo Calcinaro sottolineando lo sforzo organizzativo e la grande occasione promozionale per il territorio; Paolo Pari invece, direttore della manifestazione, ha rimarcato come “lo sforzo per questa manifestazione di livello ha permesso di avere oltre 3 ore di evento”. Insieme a lui si è pronunciato positivamente anche il presidente Aeroclub Picenum Luigi Marangoni dicendo “si prospetta un appuntamento da non perdere”.

Il programma della giornata

L’evento comprende ben due giornate intere di acrobazie aeree, il tutto organizzato in collaborazione con i sindaci dei due comuni, gli organizzatori dell’Aeroclub per le province di Fermo e Acoli Piceno (Picenum) ed i rappresenti delle realtà coinvolte.

Sabato 21 dalle 15,30 apriranno le prove con sorvoli, passaggio della bandiera Demo Sar, dimostrazioni ed esibizione degli ammaraggi e passaggio delle frecce con soltanto fumi bianchi alle 18.

Domenica 22 l’esibizione ufficiale, l’inizio è alle 15,30 con il passaggio di mezzi della Picenum, segue il passaggio della bandiera sulle note dell’Inno di Mameli e il lancio dei paracadutisti dei Carabinieri del Tuscania. Successivamente le esibizioni e la dimostrazione della Guardia di Finanza in elicottero, il lancio dei paracadutisti, l’esibizione dell’Aviazione Marittima Italiana e quella del premiato pilota Pesenato. Lo spettacolo sarà chiuso alle 18 dal passaggio delle Frecce per 25 minuti di spettacolo.

Le deviazioni stradali

In vista dell’evento il comune di Porto San Giorgio ha disposto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 un divieto di sosta dalle 12 e di transito dalle 13, sul lungomare Gramsci e in via Marche.

Solo per domenica 22 sarà allestita un’area di sosta nei pressi del palazzetto dello sport; dove dalle 12,30 alle 16 sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta ogni 30 minuti verso il centro. A fine evento, dalle 18,30 alle 20, le corse riprenderanno per il rientro.

Si invita a considerare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, come il treno, in quanto le aree per la sosta saranno al completo fin dalle prime ore del mattino. In autostrada invece, una segnaletica indirizzerà gli automobilisti in A14 a preferire l’uscita di Porto Sant’Elpidio.