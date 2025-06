Frecce Tricolori a Porto San Giorgio e Lido di Fermo: a che ora vedere lo show

Lo show proseguirà con lanci di paracadutisti militari dei Carabinieri del Tuscania e civili della Flying Zone ASD, esibizioni di paramotore, formazioni di ultraleggeri Fly Fano Team, e acrobazie di alto livello con i velivoli Yak Italia e l’elicottero AW169 della Guardia di Finanza. Un momento unico sarà l’ammaraggio di idrovolanti ultraleggeri sulla spiaggia, che faranno anche una sosta scenografica sulla battigia.

Nella ’Terrazza sul mare’ sul lungomare di Porto San Giorgio i sindaci Paolo Calcinaro, Valerio Vesprini, il colonnello Paolo Pari, il presidente dell’Aeroclub Picenum Luigi Marangonì e il tenente colonnello Angelo Sticco dell’Aeronautica Militare hanno presentato la manifestazione

Il gran finale sarà affidato all’eccellenza italiana: le Frecce tricolori previste intorno alle ore 18. Il programma delle prove del sabato sarà lo stesso di quello della domenica, con due differenze principali: non ci saranno lanci di paracadutisti il sabato e i lanci avverranno solo la domenica; le Frecce Tricolori useranno fumi bianchi durante le prove del sabato, a differenza dei fumi bianchi, rossi e verdi che useranno la domenica. Il tenente colonnello Angelo Sticco dell’Aeronautica Militare, ufficiale coordinatore dell’iniziativa, ha ribadito il valore della sinergia tra militari e civili : "Lo scopo è fondamentalmente l’essere squadra". Ha definito l’Air Show "un evento unico e irripetibile", frutto di un impegno organizzativo notevole.

Per garantire la sicurezza, la Capitaneria di Porto interdirà un’area di mare di 4 km, 2 a nord e 2 a sud rispetto al centro prestabilito.

Divieto balneazione e navigazione dalle 15 alle 19 circa. A terra, il lungomare Gramsci sarà chiuso al traffico e senza parcheggi dall’una del pomeriggio fino a fine evento, sia sabato che domenica, con aree di sosta alternative e navette a disposizione. Il centro operativo dell’evento e il punto principale di esibizione. La chiosa del presidente dell’Aeroclub Picenum, Luigi Marangonì. "L’Air Show del Fermano si prospetta come un appuntamento da non perdere, unendo spettacolo aereo e promozione del territorio in un’unica, grande celebrazione".