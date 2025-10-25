Halloween a Monte Urano, una settimana da horror: il programma

Fermo, 25 ottobre 2025 – È tutto pronto a Monte Urano per l’edizione 2025 dell’Horror Festival, ormai appuntamento imperdibile e ’pauroso’ che accompagna fino al Halloween. Organizzato come sempre dalla Pro Loco di Monte Urano con il patrocinio del Comune il festival non punta solo su attrazioni e horror ma da quest’anno amplia la sua offerta come sottolinea la presidente della Pro Loco Irene Sbaffoni: “Quella che sta per iniziare è la nona edizione del festival. Inizialmente era partito come una serata all’interno dell’estate monturanese. Poi è cresciuto e due anni fa è stato spostato a fine ottobre proprio per halloween. Abbiamo iniziato a preparare questa edizione da fine agosto ed è stato un bel lavoro di gruppo, intorno all’evento ci sono 150 volontari che collaborano con la Pro Loco. Questo rende l’idea della portata del lavoro che c’è. Non è solo una festa goliardica o legata ad attrazioni ma anche culturale visto che da quest’anno collaboriamo con Captain Movie per la collaborazione per la proiezione del film ’Mimì’ e con l’associazione I soliti Cinefili per la proiezione del film Halloween”. Previsti a partire da questa sera escape room, proiezioni cinematografiche horror, Brainstorming letterario, laboratori creativi per ragazzi, dj set da paura, oltre all’area food e il servizio navetta gratuito con l’horror train per raggiungere il centro. I biglietti per le attrazioni sono acquistabili in prevendita come l’Hogwarts Experince dedicata ad Harry Potter, l’Hollywood Horror Tour, lo Stranger Things, l’Esorcista, il Monte Urano Horror Apocalypse, L’Asylum e il Vr Zombie con la sua realtà virtuali.

Previsto anche il convegno organizzato da I Soliti Cinefili con ’Sotto la maschera. Anatomia del cinema Slasher’ o il brainstorming letterario con Massimiliano Colombi in programma lunedì sera quando ci sarà anche l’escape room ’La Maledizione della Torre’. Non mancherà la musica stasera con dj set con Elion e vocalist ma anche nella grande serata del 310 ottobre a chiudere il programma. In quella data serata tutta da vivere con le attrazioni tutte attive e che chiuderanno a notte fonda, dopo la chiusura musicale con ds set con Balbi e Ale Conti. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e le attrazioni sono a pagamento con i minori di 12 anni che possono fare le attrazioni sono se accompagnati da adulti. Il tutto per una settimana di paura ma anche di assoluto divertimento interamente nel centro storico monturanese.