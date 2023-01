Home restaurant da Rosanna scelto dai vip: “A tavola i sapori di una volta”

Rosanna Marziali con Paolo Crepet e Dario Vergassola

Fermo, 31 gennaio 2023 – A casa di Rosanna si mangia secondo tradizione, quando si arriva qui, in un angolo nel cuore di Grottazzolina, la prima cosa che resta è il suo sorriso, poi il gusto dei suoi piatti tutti rigorosamente realizzati a mano.

È una formula nuova, quella dell’home restaurant, che vuol dire aprire un ristorante in casa propria, concretizzare la passione per la cucina legata però al territorio, con ingredienti genuini e la sapienza delle mani.

Rosanna Marziali racconta la sua storia che è oggi una sfida vinta, passano di qui anche i vip, due giorni fa ci sono stati Paolo Crepet e Dario Vergassola, c’è stato Mario Balotelli, tutti se ne sono andati con una specie di felicità nel cuore: "Sono io ad essere felice, sorride Rosanna, avevo un negozio a Grottazzolina e quando ho chiuso non sapevo più che verso dare alla mia vita. A quel punto i miei figli, Kety e Francesco, mi hanno spinto a reagire, a mettere a frutto la mia passione per la cucina".

Alla base di tutto c’è una casa grande, una cucina perfetta, un bagno solo per gli ospiti e la bravura della cuoca: "Questo progetto mi ha ridato la vita, è costruito su una dimensione umana e adatta a me. D’inverno ho posto per 23 persone, d’estate posso aprire il mio terrazzo che guarda sulle colline marchigiane e ho altri 28 posti. Sono numeri che posso gestire senza stress". Il marito fa la spesa e quando serve porta a tavole, il figlio Francesco quando torna da Roma, dove suona nella banda dei Carabinieri, si mette a disposizione,

‘Da Rosanna home restaurant’ è un progetto dell’intera famiglia: "Abbiamo aperto il 25 giugno 2021, subito dopo l’emergenza Covid, quei mesi di chiusura mi hanno veramente distrutto. Questo progetto mi ha riportato entusiasmo e voglia di fare. A Grottazzolina ci sono esperti che mi hanno dato consulenza per le cose pratiche, per le autorizzazioni. Ho avuto la licenza e sono partita. D’estate arrivano tantissimi stranieri e loro si fanno il passa parola, alla fine si moltiplicano e se ne vanno sempre contenti".

Più che clienti le persone che vanno da Rosanna si sentono ospiti, adorano le sue olive all’ascolana, i cremini, i cappelletti fatti a mano col brodo di cappone, le tagliatelle coi funghi ma anche i piatti di pesce, tutti quei sapori che restano nel cuore come una carezza tiepida: "Sono piatti che ho imparato da mia madre e da mia suocera, la famiglia di mio marito, i Nataloni, avevano un ristorante in passato, facevano catering, quando ero giovane mi hanno trasmesso tutto quello che sapevano. Oggi tocca a me mettere a frutto quella storia, la casa è grande, la mia passione per la cucina pure, finché i miei ospiti sono soddisfatti io vado avanti e sono veramente felice di questa nuova vita, adatta ai miei tempi e dedicata alla mia terra e ai miei figli che purtroppo vivono lontani ma che sono sempre con me".