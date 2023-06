Palio del mare a Porto Sant’Elpidio 2023: è già festa alla Faleriense

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 30 giugno 2023 – Il Palio del Mare scalda i motori ed è pronto al via. Domani alle 21 da piazza Fratelli Cervi partirà il corteo che, passando per le vie e per tutto il lungomare, giungerà all’anello di gara di fronte al villaggio ’Le Mimose’ colorando il quartiere Faleriense.

Nella chiesa Sacro Cuore di Gesù ha avuto luogo la cerimonia inaugurale con la benedizione e il giuramento dei caporioni, un momento solenne e tradizionale con i tamburini del marchesato di Santa Caterina ad accompagnare il corteo e l’ingresso delle squadre e delle autorità. La serata, presentata da Mauro Leoni, ha alternato momenti sacri ad altri più originali, come le testimonianze di cinque rappresentanti dei rioni che hanno brevemente spiegato l’importanza che il Palio ha avuto per loro, mentre la preghiera dello sportivo ed il momento del giuramento hanno segnato la parte più formale della cerimonia.

“Oggi (l’altra sera, ndr) la chiesa presenta tutti i sui colori, che insieme formano un noi unico ed originale – ha detto don Tarcisio nel suo discorso – qualcuno sarà primo, qualcun altro ultimo ma la vera vittoria è aiutare chi è in difficoltà: il palio spinge un’intera comunità a far del bene agli altri. Questo conta davvero". Il presidente dell’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio, Sante Isidori, ha ricordato Bruno Brasili, storico ideatore del Palio venuto a mancare quattro anni fa, a cui è dedicata la manifestazione, mentre è stata molto significativa anche la testimonianza del sindaco Massimiliano Ciarpella, che ha gareggiato e vinto col suo rione per ben due edizioni in passato ed ha voluto dare il suo in bocca al lupo ai partecipanti "Oltre ad essere sindaco sono cittadino della Faleriense ed avendo partecipato so quanta fatica e quanto impegno c’è dietro tutto ciò – ha spiegato Ciarpella –. Il Palio rappresenta il cuore pulsante del nostro quartiere con musica, colori, luci, coreografie e sport, stimola il turismo, anima il quartiere e crea fermento basandosi su principi sani come il rispetto, la correttezza e la lealtà: che vinca il migliore e viva il Palio!".

La riconsegna del trofeo da parte del caporione delle Balene Matteo Simoni è il gesto simbolico con cui si apre definitivamente la XVII° edizione del Palio del Mare, ora la coppa non ha più alcun padrone e le squadre gareggeranno per portarla a casa. Domani sera sapremo quale sarà l’epilogo, ma già in anticipo possiamo dire che la Faleriense tutta ha già vinto.