Sacro e profano si incrociano alla festa del patrono

Porto San Giorgio (Fermo), 10 maggio 2025 – Sacro e profano si incrociano nel rush finale dei festeggiamenti per il Patrono San Giorgio. Il profano: alle ore 21,15 di questa sera in piazza Matteotti con Cristiano Malgioglio ospite d’onore di “Live show Forever 90 dj set”. Il sacro: alle 17 di domani, con la processione di San Giorgio. “Forever 90” viene presentato come lo spettacolo anni 90 per eccellenza : “dove è possibile ballare, cantare e rivivere insieme la magica energia della Dance 90, con cantanti, dj, vocalist, animazione, ballerine, performer, gadget e effetti speciali, il tutto per uno show travolgente”.

Ma a richiamare l’attenzione e la curiosità sarà Cristiano Malgioglio, il personaggio televisivo, riconoscibile da un ciuffetto bianco posticcio sopra la fronte. Il suo ingaggio per la festa del Patrono è stato un po’ criticato da parte di chi lo riteneva non molto attrattivo, circostanza peraltro contestata dall’assessore al turismo Giampiero Marcattili il quale, invece ha scommesso su una larga partecipazione alle sue performance. Questa sera canterà, discuterà in maniera brillante ed ironica, come sa fare, con un intervistatore, si svelerà. Non tutti infatti sanno che è Cantautore, paroliere, e uomo di spettacolo, seguitissimo in tv come giudice di “Amici” di Maria De Filippi e opinionista in “Che Tempo Che Fa”.

Nel corso della carriera ha pubblicato trenta album in studio, il primo titolato “Scandalo” è del 1976, ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana, come ad esempio “L’importante è finire”, “Ancora ancora ancora”, “Gelato al cioccolato”, e “Ciao cara come stai?”, che, interpretato da Iva Zanicchi, ha vinto il Festival di Sanremo 1974.

Tra le principali collaborazioni si annoverano Mina, Loredana Bertè, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Loretta Goggi, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Claudia Mori, Adriano Celentano e Franco Califano. La giornata di oggi chiuderà verso mezzanotte con i fuochi artificiali sul lungomare centro. Per quanto riguarda il sacro dei festeggiamenti la processione che domani, tempo permettendo, prenderà il via alle ore 17 dalla chiesa di San Giorgio, e si snoderà, come di consuetudine nelle ve principali della città. Sul carro che trasporta il busto di San Giorgio salgono i tre parroci cittadini. Il corteo sosterà sul lungomare, all’altezza della piazzetta Silenzi, da cui avverrà la benedizione del mare. Ultimo significativo atto della festa di San Giorgio 2025.