Sagra del tartufo bianco ad Amandola con gli chef stellati Moreno Cedroni e Davide Camaioni

Amandola, 20 ottobre 2025 – La città di Amandola fa festa mettendo al centro il tartufo bianco. E’ stata presentata ieri la 28° edizione di ‘Diamanti a Tavola’, la versione invernale dedicata al tartufo bianco pregiato dei Sibillini, che garantisce un programma consolidato di degustazione e promozione del tartufo, ma anche tante novità che offriranno l’opportunità di vivere Amandola sotto il profilo dell’intrattenimento e della socialità.

Il programma che si articolerà dal 31 ottobre fino al 9 novembre, è stato presentato dal sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Maria Rita Grazioli e Giovanni Annessi; oltre a Matteo Giacomozzi rappresentante dell’Atam (associazione tartufai) di Amandola. “Diamanti a Tavola è ormai una manifestazione su cui puntiamo e che si allarga di volta in volta – commenta Adolfo Marinangeli – Quest’anno abbiamo riscosso le adesioni di tantissime associazioni amandolesi che hanno voluto partecipare arricchendo il programma con tantissime novità. Ci saranno due chef stellati: Moreno Cedroni e Davide Camaioni che proporranno degustazioni guidate al palatuber (presso la Casa del Parco); inoltre Davide Camaioni vincitore del ‘Tartufo Award 2024’ rappresenterà Amandola anche nell’edizione 2025. Fra gli ospiti avremo anche il noto conduttore televisivo Peppone Calabrese che sarà presente per la consegna di una targa all’Atam. Colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti del Comune e i volontari delle associazioni che si sono adoperati per la realizzazione di questo programma”.

Oltre al festival del tartufo bianco, ci sarà il mercatino dei prodotti tipici locali, degustazione nei ristoranti e osterie del paese, ma soprattutto tante occasione di divertimento e incontro.

“La promozione del tartufo per Amandola è importantissima – sostengono Annessi e Grazioli -. La manifestazione è interamente gestita dai cavatori e abbiamo puntato alla qualità bandendo ogni forma di salsa, si garantisce solo l’uso di tartufi raccolti. Ci saranno convegni, passeggiate ambientali sui sentieri dei cavatori, laboratori per adulti e bambini, serate culturali e musicali fra cui spicca anche una serata con Cesare Catà”.

“La stagione dal punto di vista climatico non è ottimale – spiega Matteo Giacomozzi – nel senso che servirebbe un clima più freddo e umido, ma l’associazione garantirà la presenza del tartufo bianco per tutta la durata del festival. Per il bianco pregiato i prezzi variano in base alle pezzature, indicativamente 250 – 400 euro l’etto, ma la qualità è buona”.