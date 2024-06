Sbam party gratis a Lido di Fermo: discoteca a cielo aperto con i migliori dj. Ecco quando

Fermo, 25 giugno 2024 – C’è anche Fermo tra le città che la prossima estate saranno teatro di una vera e propria discoteca a cielo aperto. Il 14 luglio, su un angolo di spiaggia di Lido di Fermo, arriva Sbam, l’evento che riporta la magia del Jova Beach party grazie ai suoi dj.

Mentre Lorenzo Jovanotti annuncia il nuovo tour estivo, con poche date e un appuntamento in apertura, a Pesaro, la festa è in giro per le località turistiche d’Italia, per lasciarsi trascinare dalla dance, fin dal pomeriggio.

La data di Fermo si è aggiunta in ultimo a quelle già annunciate, i dj, i migliori d’Italia, saranno il giorno prima a Servigliano, al Nosound Fest, e si concedono un passaggio in spiaggia. Il sindaco Paolo Calcinaro assicura che si tratta di una festa vera che non coinvolgerà il tratto di spiaggia di Casabianca che tante polemiche aveva suscitato per l’arrivo della carovana di Jovanotti.

In spiaggia l’ingresso sarà libero, la festa comincia intorno alle 17, per un pomeriggio e una serata indimenticabili. Con l’energia del sole estivo e la brezza marina come sfondo, il collettivo di DJ, nato dall’esperienza unica del Jova Beach Party, si prepara a portare una ventata di freschezza musicale in tutta Italia.

Il palco Sbam, noto per le sue sessioni di DJ set straordinarie con ritmi giamaicani e suoni incredibili, diventerà il vero cuore pulsante della spiaggia. I dj promettono una danza collettiva, un’occasione per lasciarsi andare alla musica, condividere momenti di pura felicità e immergersi in un’esperienza unica.

"Preparatevi a essere travolti da un’ondata di ritmi incalzanti e melodie coinvolgenti, in una celebrazione della vita e della musica che unisce le persone sotto il cielo estivo - dicono gli organizzatori -. L’appuntamento con Sbam è un invito a liberare lo spirito e a condividere insieme l’emozione di un’estate all’insegna del divertimento e della musica senza confini”.