Spettacolo acrobatico: le Frecce tricolori tra Fermo e la costa

Fermo, 17 maggio 2025 – Il cielo è tricolore e unisce Fermo e Porto San Giorgio. Uniscono le forze le due amministrazioni comunali e riescono a far tornare la pattuglia acrobatica, le mitiche Frecce tricolore, a colorare il cielo al confine tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo. L’ente organizzatore è l’Aeroclub Picenum, la manifestazione è stata organizzata per il 22 giugno, ieri il primo lancio di un evento che richiama sempre un pubblico enorme.

Il sindaco Paolo Calcinaro, insieme con il collega sangiorgese Valerio Vesprini, parla di una forte collaborazione e dell’impegno a rimuovere ostacoli e difficoltà, per una festa comune: “Grande orgoglio nell’aprirsi insieme ad una possibilità che ogni volta porta emozioni e grande bellezza”. Marco Attanasio è il comandante del centro formazione Aviation English di Loreto-Potenza Picena, a Fermo ha trovato una cornice ideale per raccontare il mondo dell’aereonautica, per mostrare le infinite possibilità del volo.

La presentazione dell’evento del 22 giugno tra i Comuni di Fermo e di Porto San Giorgio (Foto Zeppilli)

La pattuglia acrobatica nazionale è simbolo di eccellenza ma all’evento, che si apre già il 21 giugno con le prove generali, vedrà protagonisti anche altri mezzi e piloti, per esempio il 15° stormo di Cervia, come ha spiegato il maggiore Simone Moroni, che ha anticipato come si potranno ammirare le possibilità di un elicottero che viene usato per gli interventi di protezione civile. Il presidente dell’Aeroclub Piceno, Luigi Marangoni, parla di un grande sforzo organizzativo che però regala grande soddisfazione: “L’evento aeronautico vero e proprio si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno ed avrà la durata di due o tre ore, sul tratto di mare antistante il confine nord tra i comuni di Fermo e Porto San Giorgio. La manifestazione si apre con il passaggio degli aerei dell’aeroclub organizzatore e si chiude con le Frecce Tricolori. Il giorno precedente si svolgeranno le prove, gli aerei voleranno con il fumo bianco. Altre alla Pan sarà presente un elicottero Sar del 15° stormo, con una simulazione di recupero di un uomo in mare. E poi, paracadutisti sia civili che militari, presente anche Andrea Pesenato, campione italiano di acrobazia aerea. Saranno davvero due giorni di grande intensità e bellezza”. Non è la prima volta che il cielo fermano si colora di bianco rosso e verde, l’attesa è già alle stelle, saranno giorni come sempre da incorniciare.

