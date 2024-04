Street Food Festival 2019 Porto San Giorgio, la kermesse da domani a domenica

Porto San Giorgio (Fermo), 27 marzo 2019 - "E' un evento che molti aspettano, che sta prendendo sempre più piede, che piace sia ai concittadini che a chi ama venire a Porto San Giorgio. Costituisce un motivo in più per visitare la nostra città e un mezzo per favorire gli incassi non solo degli espositori ma anche dei commercianti locali".

All’assessore Valerio Vesprini, il compito di presentare in conferenza stampa la quarta edizione di “Street Food Festival” che si svolgerà sul viale Buozzi a partire dalle ore 18 di domani, giovedì, fino a domenica. La kermesse del cibo di strada trasformerà il viale in un grande ristorante a cielo aperto con possibilità di gustare tipicità eno-gastronomiche nazionali e internazionali.

L’organizzazione è affidata all’associazione culturale Gente di Strada il cui responsabile Benito Mestichelli pone in evidenza le presenze caratterizzanti della manifestazione: «Gli espositori saranno 23 e tra questi spuntano delle novità assolute come la cucina greca Taberna Itaca e quella ungherese che proporrà il tipico dessert KurtosKalacs. Restando in ambito internazionale tornerà, oltre al Barbecue, all’americana ed altre specialità latine, l’Asado argentino.

La parte del leone, comunque, è riservata alle delizie della cucina italiana con excursus culinario delle varie regioni: dalla Calabria alla Puglia, dalla Toscana all’Abruzzo, al Lazio e, naturalmente alle Marche: olive ascolane, crema fritta e hamburgher di scottona e così via. Tra gli espositori 5 di Porto San Giorgio: De Carlonis, Top Catering, lo chef Matteo Perticari, ManzoMen e Granferro caffè. Il tutto condito con musica dal vivo. Il direttore artistico Alessandro Mostrato propone: alle ore 21 di domani la band “La Sonda”, venerdì la “Brutti di Bosco”, sabato lo storico DJ Molella e domenica i “The Shoulders.

Lungo viale Buozzi sarà allestita un’area dedicata agli animali con cibo ed acqua. Com’è ormai usanza il pagamento è previsto in lire. Ai consumatori sarà offerta la possibilità di cambiare gli euro con una riproduzione delle vecchie banconote, con il format 1 euro = mille lire.