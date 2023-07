11.000 Presenze al 'Square Music Festival' di Montegiorgio, Quattro Appuntamenti da Vivere

Tanto pubblico di tutte le età e la voglia di ritrovarsi in piazza: lo ‘Square Music Festival’ di Piane di Montegiorgio in cinque giorni di programmazione raccoglie circa 11.000 presenze. Domenica sera si è tenuto il concerto di Rosa Chemical, sicuramente il più gettonato in termini di presenze con una massiccia affluenza di giovanissimi, ma il festival sembra funzionare bene. "Siamo estremamente soddisfatti di questi primi giorni di manifestazione – spiega David Baleggia, insieme con lo staff dello Square Music Festival – . Il nostro obiettivo era portare la gente in piazza e la cosa che ci fa più piacere che arrivano intere famiglie, un bello scambio intergenerazionale di musica e non solo. Ci sono appuntamenti più mirati, come è stato per i 90 Mania oppure per Rosa Chemical, ma la cosa veramente bella che sono arrivate persone e famiglie da tutto il circondario per assistere agli spettacoli. Anche gli stand gastronomici hanno riscosso un buon afflusso in termini di presenze. E’ difficile quantificare il numero delle persone non essendoci biglietti, ma con un calcolo a braccio in base alle superficie occupata dalla piazza, credo che complessivamente abbiamo raggiunto le 11.000 presenza fra tutti i concerti. Un ringraziamento va a tutti i ragazzi e volontari dello staff".

Restano ancora quattro appuntamenti tutti da vivere: giovedì 13 luglio ci sarà Roberto Vecchioni; il 14 ‘Tutti a 90’; il 15 i ‘Ricchi e Poveri’; e per chiudere domenica 16 luglio ‘Le Vibrazioni’. I concerti inizieranno circa alle 21,15 ingresso gratuito.

a. c.