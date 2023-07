140° Anniversario del Corpo Bandistico 'Francesco Graziani' a Grottazzolina, un Concerto Speciale

Si terrà oggi alle 21,30 in piazza Licini, nell’antico castello Azzolino di Grottazzolina, il concerto del Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ città di Grottazzolina. Sarà un evento particolare perché il concerto rappresenterà l’atto conclusivo delle celebrazioni del 140° anniversario della fondazione del Corpo grottese, che offrirà al pubblico, una sorta di racconto musicale che ripercorrerà le varie tappe storiche del gruppo: marce sinfoniche, musica colta, composizioni per banda, adattamenti di musica leggera e cantautorale, colonne sonore cinematografiche. L’evento offrirà l’occasione a tre giovani elementi, Matteo e Michele Andrenacci e Marica Baldoncini, di saggiare il proprio talento in alcune interpretazioni da solisti. Sotto la direzione del maestro Sandro Ciampechini, al timone del gruppo fin dal 1995, la banda godrà della collaborazione con la cantante Serena Capparuccini e dell’attrice Rebecca Liberati.