1,5 milioni di euro per lavori pubblici a Montegranaro

Ammonta a 1,5milioni di euro il finanziamento con fondi Pnrr ottenuto dal Comune e che consentirà di eseguire lavori pubblici, soprattutto sulla viabilità cittadina. "Il primo intervento, di 1 milione di euro, sarà finalizzato alla messa in sicurezza di alcune strade comunali – specifica il sindaco Endrio Ubaldi – e, tra queste, ci saranno via Tobagi, Colle degli Olmi, via Verdi, la circonvallazione sud e via Vallone. Il secondo intervento, invece, per 500mila euro, riguarderà la messa in sicurezza della strada denominata Bore Chienti, andando a incrementare i lavori svolti per la salvaguardia e la manutenzione del patrimonio pubblico". Le opere finanziate per Montegranaro rientrano tra le 6777 ammesse dal Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero Economia e Finanze. "Sono molto soddisfatto del lavoro degli uffici, dell’assessore Giacomo Beverati e tutta l’amministrazione oltre che dell’ufficio tecnico perché, già un anno fa, avevamo presentato queste domande: i progetti erano stati ammessi, ma mancavano i fondi. Fondi che adesso ci sono e sono stati assegnati". Ma Ubaldi è soddisfatto anche per concomitanza di questa assegnazione con l’avvenuta aggiudicazione dei lavori per il restauro e riqualificazione del palazzo comunale, "i cui lavori potranno partire a settembre" dice. Nel frattempo, inoltre, come annunciato, sono iniziati gli interventi di rifacimento del manto stradale su alcune via particolarmente ammalorate. "La prossima settimana, partono i lavori su via Boncore, sul viale del Cimitero, una parte di via Vecchia Fermana. A seguire, toccherà a Via Risorgimento con parte di Fonte Pomarola, via Elpidiense Nord, Sant’Anna. Parliamo di quasi 4 km complessivi di bitumatura" snocciola Ubaldi. In una ulteriore tranche, si interverrà su via Elpidiense sud e il piazzale della palestra di San Liborio. Sono stati ultimati, invece, i lavori di asfaltatura di via Morandi, "importante collegamento verso il presidio ospedaliero e la scuola Santa Maria. Marisa Colibazzi