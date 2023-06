20 grammi di eroina sequestrati a Porto Sant'Elpidio, 5 persone segnalate per uso personale

I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno sequestrato 20 grammi di eroina. I carabinieri del posto nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un pregiudicato tunisino di 21 anni mentre si apprestava a incontrare un potenziale cliente. Alla vista dei militari dell’Arma ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane termosaldato cercando di occultarlo in un cespuglio lungo la strada. L’oggetto è stato prontamente recuperato dai carabinieri ed è risultato contenere una sostanza stupefacente in polvere, identificata come eroina, con un peso complessivo di 20 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro penale ed è stata presa in carico in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi. Nello stesso contesto operativo i militari dell’Arma di Porto San Giorgio, nell’ambito delle attività di accertamento, hanno segnalato alle competenti autorità amministrative per uso personale un totale di cinque persone. Si tratta un uomo 44 anni proveniente dalla provincia di Foggia, un 41enne proveniente dalla provincia di Taranto, un aretino di 28 anni, un fermano di 29 anni e un pakistano di 33 anni. I cinque sono stati controllati a Lido Tre Archi e durante la perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, hashish e cocaina, per un peso totale di 7 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, detenuti per uso personale. La droga è stata sequestrata. Le autorità amministrative sono state informate dai carabinieri di Porto San Giorgio, che procedono con gli opportuni adempimenti.

fab. cast.