24° Sagra degli Scampi e 30° Festa della Madonna degli Angeli a Sant'Elpidio a Mare

Fino a domenica il Quartiere Angeli ospita la Sagra degli scampi, giunta alla 24esima edizione, mentre arriva alla 30esima la collegata festa della Madonna degli Angeli. Per questo appuntamento l’associazione di quartiere e il comitato festeggiamenti hanno organizzato come sempre un bel programma che ha avuto il via ieri sera, con la processione animata dal Corpo bandistico ‘Città di Sant’Elpidio a Mare’. Stasera si prosegue con l’apertura degli stand gastronomici e l’esibizione dell’Orchestra Marakaibo. Domani sera, invece, il Martufello Show. Domenica, alle ore 11, la celebrazione della Santa Messa, alle 12 l’apertura deli stand (operativi sia a pranzo che a cena) e in serata musica e balli con il Massimo del liscio e la sua fisarmonica diatonica.