29° edizione di "Porto San Giorgio va a canestro", 25 società partecipanti da tutta Italia

’Porto San Giorgio va a canestro’ è la denominazione della manifestazione cestistica di cui fino al 7 luglio l’Associazione Porto San Giorgio Basket (memorial Giulietta Quondamatteo) organizza la 29esima edizione: 25 le società partecipanti provenienti da varie parti d’Italia, 3 le categorie prese in considerazione e 4 i giorni di gare, che vanno, come già detto, dal 4 luglio (oggi) al 7 luglio: sono questi i principali numeri della manifestazione promossa dal Porto San Giorgio Basket. Le partite si disputeranno nelle palestre delle medie di borgo Rosselli (quartiere sud) e della media Nardi (quartiere nord), oltreché nell’arena Europa. Si contenderanno la vittoria le rappresentative esordienti e under 15 maschili e under 14 femminili: "Questa edizione di Porto San Giorgio va a canestro la definirei del rilancio – afferma il primo cittadino Valerio Vesprini –. Oltre all’aspetto meramente agonistico l’evento cestistico mette in vetrina la città di Porto San Giorgio per le centinaia di giovani coinvolti e le loro famiglie". Tra le società provenienti da fuori regione spiccano: Trieste, Caserta, Castelfranco, Pescara, Roseto e Smit Roma.