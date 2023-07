3° edizione dei "Giochi tra Contrade", entusiasmo e novità a Magliano di Tenna

Con grande entusiasmo da parte di tutti partecipanti, ha preso il via giovedì dalla bocciofila di Magliano di Tenna la 3° edizione dei ‘Giochi tra Contrade’. L’amministrazione dopo anni aveva pensato di ripristinare una vecchia usanza e visti i risultati ottenuti già alla prima edizione la manifestazione è stata riproposta e migliorata. "L’idea di partenza è stata quella di far ripartire i Giochi tra Contrade – spiega l’assessore Enzo Ferracuti – per creare momenti di socialità fra la popolazione e riunire le varie zone, il progetto è subito piaciuto e per questo ci siamo impegnati per migliorare il cartellone di partenza. Dobbiamo ringraziare i capi contrada che stanno svolgendo un lavoro straordinario per organizzare le squadre e dare il giusto spirito di amicizia e rivalità fra le varie zone del paese. Oltre ad aver mantenuto i giochi delle edizioni precedenti fra cui quelli dedicati alla tradizione come la corsa dei sacchi, il tiro alla fune, il tiro con l’arco, abbiamo introdotto alcune novità come le sfide di calcio balilla umano e giochi di abilità con l’acqua". Giovedì sono iniziate anche le gare a squadre di bocce e volley, una serie di sfide tra le sei contrade. Premiazione a settembre.

a. c.