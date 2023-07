35enne Magrebino Denunciato per Furto Aggravato al Supermercato Conad di Porto San Giorgio

È entrato nel supermercato facendo credere di dover fare la spesa, ha riempito il carrello con vivande di ogni genere, comprese bottiglie di alcolici e, una volta alla casse, ha suberato le barriere scappando a piedi per le vie della città. Alla fine, però, è stato rintracciato dalla polizia e, dopo una breve colluttazione, è stato portato in questura. Nei guai è finito un 35enne magrebino domiciliato a Porto San Giorgio, che è stato denunciato per furto aggravato. Erano da poco passate le 14,30 quando il nordafricano si è recato nel supermercato Conad di viale della Repubblica. Dopo aver prelevato un carrello della spesa, l’uomo ha iniziato a prendere dagli scaffali, cibo, dolciumi e quant’altro, senza tralasciare alcolici e superalcolici. Un piano probabilmente premeditato quello del 35enne che, una volta giunto alle casse, si è lanciato a tutta velocità superando le barriere senza pagare, scappando di corsa con il carrello colmo di vivande per le vie della città e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Il direttore del supermercato ha subito fatto scattare l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della questura di Fermo, che hanno dato il via alla caccia all’uomo. Rastrellando le vie della città con due pattuglie, poco dopo, gli agenti hanno rintracciato il ladro in piazza Gaslini: aveva ancora con sé il carrello e si stava scolando beatamente alcune bottiglie di vino. I poliziotti hanno provato ad avvicinarlo, ma lui ha subito risposto con atteggiamenti minacciosi e violenti. Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti ad immobilizzare il 35enne e a condurlo in questura dove è stato identificato e denunciato per furto aggravato. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Fabio Castori