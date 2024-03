8 Marzo, incontro con le scuole

L’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio, in collaborazione con l’Amministrazione ha organizzato un incontro speciale per le scuole in occasione della Festa della Donna. Venerdì 8 marzo alle 10 al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si terrà ‘Mariposa. Il diretto di essere donna’, iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Alessandra Pernolino, che vedrà la partecipazione come ospiti e relatrici di Marina Vita, presidente provinciale dell’Unicef, che proporrà una riflessione sul tema delle ‘Spose bambine’; a cui si aggiungerà la relazione della psicologa Marilena Tiburzi affrontando un argomento molto delicato come ‘Come tu mi vuoi: la percezione del se ai tempi dei social’. La mattina sarà alternata a momento musicali, anche questi declinati al femminile. L’incontro è stato rivolto alle scuole medie e delle quinte classi delle elementari dell’Isc di Montegiorgio.