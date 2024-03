8 Marzo La festa con le eroine dell’opera

Un libro che parla di donne, che entra nel cuore delle donne con le parole, i disegni, i colori. Si intitola ’Cinque donne incantate’ e stasera saranno le protagoniste della serata che si terrà alla Fattoria Sociale Montepacini di Fermo in occasione della Festa della Donna. "Ci è sembrata una buona idea quella di abbinare un libro che parla di donne e scritto da donne a questa ricorrenza", sottolinea Marco Marchetti, responsabile della Fattoria che, per l’occasione, propone anche un menù a tema. Le cinque donne incantate non sono altro che le protagoniste di altrettante opere liriche, riscritte, illustrate e proposte con un accompagnamento musicale attivabile online, da Maria Chiara Leonori, Elena Ferracuti e Caterina Olimpi. Maria Chiara è la mamma, direttrice della biblioteca fermana, una donna della cultura profonda e preziosa risorsa per il territorio tutto. Elena è la figlia, atleta della nazionale italiana di scherma, disegnatrice per passione e per talento. Caterina, che ci ha messo la musica, è stata la baby sitter di Elena e la sua prima maestra di pianoforte. Tutte e tre hanno raccontato la storia di donne che sono al centro delle opere liriche e che, con la loro vicenda umana, parlano alle donne di sempre, con le storie di violenza, di speranza, di morte e di rinascita, sempre vissuta con coraggio. Un incontro al femminile che è per noi la storia da raccontare, in un giorno vissuto con le mimose e i pensieri a chi non ce l’ha fatta, a tutte le donne che non sono riuscite a realizzare i loro sogni e a tutte quelle che ancora stanno soffrendo. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 per una cena evento alla presenza delle autrici, per una festa che vede davvero la donna al centro del mondo. Il libro è edito da Zefiro. Per informazioni: 333 4401518