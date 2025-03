A Belmonte 120 arcieri da tutta Italia

E’ stata veramente una

giornata di grande spettacolo, di sport e anche di piena soddisfazione per il piccolo borgo di Belmonte Piceno, che domenica ha ospitato la 7° gara nazionale Lias (Lega italiana arcieri storici) e Asi (Associazione sportive italiane) di arco storico. All’evento hanno partecipato circa 120 arcieri provenienti da tutta Italia, divisi nella diverse categorie. La gara organizzata dall’associazione sportiva ‘Sagittas Felix Terrea’ di Montegiorgio in collaborazione con l’Amministrazione di Belmonte Piceno ha preso il via fin dal mattino presto,

intorno alle 8,30 sfruttando i luoghi più suggestivi

del paese dove sono stati allestite le diciotto

postazioni di tiro. Al termine della mattinata il sindaco

Ivano Bascioni, ha premiato i vincitori della giornata. Nella categoria Parvus unico premiato Piero Morgia; nella categoria Puero sul podio vanno: Giacomo Trasarti, Andrea Branco e Nicols Malvestiti. Per quanto riguarda poi la categoria Juvenis femminile: Adelaide Capriotti, Sofia Cicchetti e Angelica Concettoni. Categoria juvenis maschile: Davide Branco, Alessandro Maurri e Alex Pacitti. Si passa pio ai grandi con la categoria Madonna tradizionale: Annamaria Mattei, Loira Antonucci e Graziana Pacioni. Categoria Messere tradizionale: Simone Cicconi, Marcello Teodori e Ugo Brocchi.

a.c.