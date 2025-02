A caccia di fondi per Villa Maroni

L’avevano detto, gli amministratori comunali che avrebbero provato a intercettare fondi per riqualificare Villa Maroni, alla Corva, e così alla prima occasione utile, hanno presentato la richiesta per un finanziamento, impegnandosi anche a una compartecipazione "non inferiore al 10%" è la precisazione. Il bando a cui vuole attingere preziose risorse il sindaco Massimiliano Ciarpella è quello emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che finanzia piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. E Villa Maroni, da questo punto di vista, risponde a questi canoni. Per il bando sono stati stanziati 210milioni di euro per un importo minimo per i progetti ammessi a finanziamento di 1,5milioni fino a un massimo di 10milioni. "Un’opportunità per intercettare risorse tese a rigenerare un immobile che non è mai stato utilizzato, che va rimesso a disposizione della collettività. Abbiamo comunicato la nostra candidatura nei termini previsti e ottenere questo finanziamento ci darebbe le risorse necessarie a riqualificare Villa Maroni" dice il sindaco. L’immobile versa in condizioni a dir poco fatiscenti, è in stato di abbandono da tempo, e i costi per sistemarlo sono ingenti tant’è che, in prima battuta, l’amministrazione intendeva demolirlo. La Soprintendenza è stata di tutt’altro parere, ritenendo quella costruzione degna di tutela e negando la possibilità di una revisione del vincolo. A quel punto, l’amministrazione ha preferito non imbarcarsi in un braccio di ferro giudiziario che si sarebbe potuto protrarre per anni "paralizzando il sito per tempi lunghissimi", scegliendo di recuperarlo: "Dal 1998, quando è stata acquistata dal Comune, malgrado sia stato predisposto un progetto sin dal 2003-04, la villa è stata lasciata all’incuria. Questo bando statale è una grande opportunità. Cercheremo di elaborare una proposta di qualità che possa essere ammessa a finanziamento e dare quella risposta che la Corva e la città attendono da decenni". Il tutto, avviando un confronto con i residenti e l’associazione di quartiere Corva per valutare interventi e destinazioni future. Intanto, nell’immediato "procederemo a una pulizia del sito funzionale alla messa in sicurezza e alle operazioni di rilievo utili alla progettazione. – commenta il consigliere delegato alla qualità della vita in ambito urbano, Giorgio Marcotulli –partendo dal progetto del 2004, che andrà aggiornato dal punto di vista normativo e delle destinazioni".

Marisa Colibazzi