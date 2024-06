A canestro con la ’Porto Summer League’

Dal 25 al 29 giugno si terrà, presso la piattaforma situata sul lungomare nord, la "Porto Summer League": torneo di basket organizzato dall’associazione Gioventù Elpidiense in collaborazione con Lorenzo Petrini, e Simone Piedimonte, da sempre integrati nell’ambiente dei tornei estivi di basket in città. Martedì 25 giugno a partire dalle ore 20 serata interamente dedicata al mini basket, con una competizione 4vs4 apposita per bambini e ragazzini da 8 a 12 anni; dal mercoledì 26 alle 20.30, invece, inizierà la competizione senior 3vs3 dedicata agli over 16, che vede iscritte ben dodici squadre non solo elpidiensi ma anche team della provincia di Fermo e Macerata. "Lo scopo della nostra associazione rimane sempre quello di aggregare e valorizzare il territorio – spiega il presidente Francesco Fanini – per favorire il divertimento e la partecipazione abbiamo optato per un bonus di benvenuto a tutti gli iscritti, che riceveranno buoni sconto da CS Sport e canotte per giocare. Inoltre, le 4 squadre che non passeranno il girone senior potranno continuare il torneo nel Loser Bracket, che equivale ad un premio di consolazione. Avremo premi anche per il miglior giocatore, il miglior tiratore da tre e la miglior promessa". Dopo i ringraziamenti agli sponsor e all’amministrazione, sempre vicina all’associazione in ogni evento, è Lorenzo Petrini a concludere il discorso tecnico relativo al torneo "Ho accettato subito di collaborare con i ragazzi di Gioventù Elpidiense per far tornare il basket 3vs3 a Porto Sant’Elpidio – afferma- sarà un torneo di alto livello con giocatori anche di serie C e molti verranno da fuori. L’aggiunta del minibasket è una chicca in più che permette di dare spazio anche ai piccoli".

Gli stand gastronomici faranno da contorno all’evento per tutta la sua durata mentre cresce l’attesa per la particolare sfida del three-point contest: la famosa gara da tre punti in stile Nba che avverrà venerdì 28 giugno. "Come amministrazione siamo felici di avere una realtà così giovane e propositiva come la vostra – dichiarano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore Enzo Farina- il messaggio che tutti possono giocare e vincere è qualcosa che va oltre lo sport, così come lo spazio dedicato ai più piccoli e la continuità che avete deciso di dare al torneo, chiamando a collaborare in questo nuovo format anche chi aveva organizzato in passato come Lorenzo e Simone. In un anno Gioventù Elpidiense ha fatto già molto per la comunità con tornei e collaborazioni, noi vi ringraziamo e continueremo ad essere di supporto per farvi crescere".

Nadir Tomassetti