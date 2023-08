A Casabiaca arriva il cibo da tutto il mondo

Mangiare all’aperto, per scoprire le storie e i sapori del mondo.

Un viaggio intorno al mondo attraverso la cucina internazionale dello street food è quello che propone l’ottava edizione di ’Ti Gusto al volo’, in programma da stasera al 20 agosto dalle 18 sulla fascia verde di Casabianca di Fermo, con più di 20 truck food dall’Italia e da diversi paesi del mondo.

L’organizzazione è a cura di Eventi No Stop, con Monica Ferracuti e Marco Papa ed il supporto dell’Assessorato al Commercio del Comune di Fermo, tanti i paesi esteri e le regioni italiane che porteranno le loro specialità e i piatti tipici. Ogni sera ci sarà anche musica di qualità e intrattenimento, con il clou il 19 agosto alle ore 21, con il tributo ai Queen con il gruppo ’I Regina - The Real Queen Experienceì.

La band nasce nel lontano 1999, da musicisti italiani e grandi amanti e conoscitori dei Queen.

Negli anni hanno avuto modo di farsi apprezzare in tutti i locali più importanti d’Italia, riscontrando un successo da parte del pubblico tale da convincerli a mettere in moto un progetto ben più definito e accurato. Da evidenziare la classificazione tra i migliori 6 talenti d’Italia ottenuta tramite la partecipazione al format televisivo Italia’s Got Talent, in onda su Canale 5.

Il loro spettacolo si attesta come uno dei migliori in assoluto, sia per la fedeltà dei suoni nelle esecuzioni sia per la tecnica, riproponendo un ventaglio di brani che va dalla prima epoca ’Queen’, passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dalla leggendaria band.

Info 3899613917.

Inizia oggi, dunque, il lungo fine settimana dedicato al gusto e ai sapori arricchiti da musica e divertimento.