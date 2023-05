A cena tra cielo e mare La novità dell’estate

Sorseggiare un aperitivo o gustare le migliori ricette della tradizione sospesi all’altezza di 50 metri, questa estate a Porto San Giorgio si potrà fare. Arriva, infatti, dal 6 al 9 luglio prossimi ’Dinner in the sky’, il format internazionale del ristorante tra le nuvole. Ai commensali sarà offerta la possibilità di cenare o degustare un aperitivo sospesi tra cielo e acqua, con pietanze cucinate sul posto dallo chef. Il tutto in una location affacciata sul lungomare, perfetta per essere ‘instagrammata’ e diventare così una splendida cartolina da condividere sui social. Un evento allargato pure al resto della città che nasce con l’obiettivo di portare in quota sull’esclusiva piattaforma di ’Dinner in the sky’ alcune delle eccellenze sangiorgesi a cominciare dal mondo della ristorazione. Nella cornice di via Kennedy 85 (davanti hotel Timone), in una suggestiva location a partire dalle 17.45 si potrà salire a bordo del ristorante tra le nuvole per vivere una delle quattro esperienze: aperitivo, apericena, cena al tramonto e cena dopo il tramonto. Si comincia il 6 luglio, con la proposta firmata da Gianni Lamponi, il 7 luglio spazio invece a Richard Abouzaki, il più giovane chef stellato del 2023, del ristorante Retroscena. L’8 luglio toccherà a Massimo Gabaldi, patron del ristorante ’7.9’. Gran finale il 9 luglio con lo chef stellato Nikita Sergeev del ristorante ’L’Arcade’. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive. Dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola. Sicurezza e professionalità sono le parole d’ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia: "Il Comune ha accolto con favore l’arrivo del format Dinner in the sky, vedendo in esso un’opportunità di promozione turistica per il nostro territorio – spiega l’assessore al turismo, Giampiero Mercatilli –. Agli organizzatori abbiamo chiesto espressamente di coinvolgere nel progetto in via esclusiva e prioritaria i ristoratori e gli operatori economici locali. L’obiettivo è proprio quello di valorizzare la proposta culinaria sangiorgese".

Silvio Sebastiani