’A colori festival’ accende la città

Ormai ci ha preso gusto, Porto Sant’Elpidio a fare salti indietro nel tempo a suon di musica e ancora una volta, il 28 e 29 giugno, la città si tufferà nella musica degli anni ’90. L’ultimo week end di giugno, vedrà due serate di 90 a colori festival (promosso da Isolani Eventi) in Piazza Garibaldi e per le vie del centro con concerti, ospiti speciali come il dj Molella (28 giugno) e l’intramontabile e sempre amatissima Cristina d’Avena (29 giugno), dj set e tante attrazioni, tutte a ingresso gratuito. Il centro si accenderà dalle 19 con musica, intrattenimento, mercatini a cura della Pro Loco, food truck e sorprese. Sabato 28 giugno arriva Molella, disc jockey tra i più rappresentativi dell’età dell’oro della dance italiana che sarà preceduto sul palco, dai Jolly Blu, tribute band degli 883 e da Dj Ross. Il 29 giugno, dalle ore 21, Disco Time e il concerto di Cristina D’Avena che peraltro ha già un legame con la città, con i team del FantaSanremo con cui ha inciso la sigla tormentone dell’ultima edizione del fantasy game diretta dal Maestro Melozzo. "Questa rassegna sarà il nostro lancio dell’estate 2025 – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella -. A giorni presenteremo il programma, con altri ‘colpacci’: sarà una stagione davvero scoppiettante. Siamo convinti che questo format e i nomi molto amati dal pubblico sapranno portare in città il pubblico delle grandi occasioni". "Saranno due giorni vivaci e festosi che apriranno al meglio la bella stagione" continua l’assessore al turismo Elisa Torresi. L’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente ricorda che il 29 giugno, dalle 18, in Piazza Garibaldi "si svolgerà la consegna ufficiale della Bandiera Blu agli operatori balneari". Il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore allo sport e sicurezza Enzo Farina sottolineano "l’importanza di una macchina organizzativa coordinata, perché i grandi eventi si affiancano a una città curata, gradevole e a un servizio attento a garanzia della sicurezza di tutti". Presente anche il consigliere regionale Andrea Putzu: "Sono fiducioso che sarà un altro successo. Porto Sant’Elpidio, oltre che città del mare e dei colori, è sempre più anche città della musica". Chiude Lele Mari per Isolani Spettacoli: "Cristina D’Avena è un evergreen, capace di riempire le piazze con un pubblico di tutte le età, Molella è uno dei 4 protagonisti di Deejay Time, pilastro di Radio Deejay".

m.c.