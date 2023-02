A dicembre la differenziata vola al 76%

Nel mese di dicembre, la raccolta differenza ha raggiunto il 76,73%, un dato lusinghiero "che ci fa onore anche se, purtroppo, c’è ancora chi abbandona rifiuti in modo indiscriminato nel territorio. Si tratta comunque di un numero esiguo di persone e, spesso, gli abbandoni sono opera di gente che viene da fuori Comune" commenta il sindaco Alessio Pignotti, ringraziando i cittadini per l’impegno profuso nel corretto conferimento dei rifiuti, ma anche la Polizia Locale la cui attività ha consentito di individuare i colpevoli degli abbandoni. Nello stesso tempo, Pignotti di concerto con l’assessore Paolo Maurizi, annuncia l’attivazione della app ‘Differenziata Sant’Elpidio a Mare’: "Attraverso questo strumento potremo intervenire in maniera tempestiva sulle segnalazioni che arriveranno di volta in volta". Segnalazioni che possono riguardare mancati svuotamenti dei bidoncini, o abbandoni dei rifiuti e tutto ciò che può essere utile a migliorare il servizio. Ma la App è anche un utile strumento (insieme al calendario che è stato distribuito a tutte le famiglie nelle scorse settimane) per avere tutte le informazioni necessarie relativamente al servizio di raccolta rifiuti in ogni angolo della città circa i giorni di ritiro, gli orari di apertura degli ecocentri, i contatti con l’azienda che gestisce il servizio, le modalità di conferimento.

m. c.