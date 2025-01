A Fermo il ’Festival della Comunicazione’

Sarà l’Arcidiocesi di Fermo ad ospitare nel 2025, la XX edizione del ’Festival della Comunicazione’ organizzato in collaborazione con i Paolini e le Paoline. Nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l’ufficio diocesano comunicazioni sociali conferma quanto già annunciato durante la serata conclusiva dell’edizione 2024 tenutasi a Pinerolo: l’Arcidiocesi di Fermo ospiterà la prossima edizione del Festival, che si terrà in diocesi dal 30 maggio all’8 giugno 2025. "Sarà una importante occasione per l’Arcidiocesi di Fermo, fa sapere don Michele Rogante, direttore dell’UCS diocesano, che nell’anno del Giubileo Ordinario 2025 e nella speciale ricorrenza dei 20 anni del Festival delle Paoline e dei Paolini, si vedrà protagonista a livello nazionale". Ogni anno, nella domenica dell’Ascensione, si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali nella chiesa e nella società, istituita dal Concilio Vaticano il 4 dicembre 1963 col decreto Inter mirifica.