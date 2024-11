A Grottazzolina c’è l’inaugurazione del nuovo Superstore ‘Sì con te’

A Grottazzolina, il nuovo Superstore ‘Sì con te’ propone una moderna esperienza di acquisto. Oggi alle 8,30, aprirà al pubblico il nuovo Superstore ‘Sì con te’, associato alla Ce.Di. Marche società Cooperativa, nel comune di Grottazzolina. L’inaugurazione rappresenta un importante traguardo per il territorio, saranno presenti il sindaco Alberto Antognozzi, gli amministratori locali e il presidente del Consiglio di Amministrazione della Ce.Di. Marche Silvio Moroni. Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di 1.500 metri quadrati, ed è dotato di un ampio parcheggio riservato ai clienti. La struttura si inserisce armoniosamente nel contesto cittadino, con l’obiettivo di offrire una spesa completa e di qualità. L’apertura del Superstore ‘Sì con te’ rappresenta anche un’occasione di crescita occupazionale: il punto vendita impiega circa 30 persone, tutte residenti a Grottazzolina e nei comuni limitrofi, favorendo lo sviluppo economico locale. Gianluca Marconi, già direttore del punto vendita di Fermo, sarà il socio e direttore del nuovo negozio, portando la sua esperienza per garantire un servizio efficiente. La proposta commerciale del Superstore si distingue per l’attenzione ai prodotti freschi e del territorio, con un assortimento che include specialità agroalimentari a chilometro zero, prodotti biologici e salutistici. Completano l’offerta piatti pronti, preparati nei laboratori interni, e un’ampia gamma di prodotti a marchio esclusivo ‘Vale’, sinonimo di convenienza e qualità. Grande attenzione è stata dedicata all’innovazione tecnologica, con soluzioni per il risparmio energetico e la conservazione dei cibi deperibili. L’obiettivo è garantire un’esperienza di acquisto piacevole, moderna e in linea con le esigenze dei consumatori. I cittadini e residenti del territorio sono invitati a scoprire il nuovo Superstore ‘Sì con te’ di Grottazzolina.