A Grottazzolina la pallavolo è anche rosa

Non solo la Yuasa Battery in Superlega e la seconda squadra maschile impegnata anch’essa in un campionato nazionale come la B. A Grottazzolina c’è anche la C Femminile perché il volley è anche rosa, reduce da un campionato combattuto di Serie C conclusosi con il mantenimento della categoria. Ecco la rinnovata Satel Grotta 50 con la guida tecnica affidata ora a Paolo Tassi che avrà al suo fianco il rientrante Roberto Ricci in qualità di vice.

Nel roster le conferme riguardano il capitano Serena Moscati (schiacciatrice), Valeria Di Carlo (schiacciatrice) ed Angelica Perinicome opposta. Due i ritorni dopo alcune stagioni di stop come quelli di Ioana Frontoni (libero) e Sabrina Di Caterino (schiacciatrice). Completano i rispettivi reparti Lucia Seccia (libero, da Rapagnano) e Francesca Frizzo (opposta, da Fermo), mentre sono totalmente nuove le caselle relative alle centrali ed alle alzatrici: in regia ecco Giulia Cameli (al rientro dopo un brutto infortunio al ginocchio) e Alice Ferracuti (da Rapagnano), mentre ad agire al centro ecco Charsline Mantovani (con esperienze anche in categorie superiori), Keti Cruciani (da Rapagnano) e Jessica Ulivello (da Fermo).

"Sono contento di essere tornato alla C femminile – conferma coach Tassi - è il campionato cui ero abituato in precedenza e in cui ho quasi sempre allenato. L’organico è ampiamente rinnovato, ha bisogno di rodaggio e rispetto ad altri roster più attrezzati abbiamo delle carenze cui dovremo sopperire con grinta e senso di appartenenza. Il gruppo è buono, ma è giusto riconoscere che ci sono roster con all’interno atlete di livello nettamente superiore alla Serie C. Sarà un campionato di livello alto, dunque ci sarà da soffrire ma sono sicuro che le nostre ragazze venderanno cara la pelle in ogni partita".

La stagione è già iniziata con la Coppa Marche: finora un successo e due sconfitte per la Satel. "In Coppa stiamo facendo il nostro percorso, dobbiamo ancora crescere, assestarci e portare in condizione diverse ragazze ferme da tempo. Spero che il pubblico ci dia una mano, le ragazze avranno bisogno di supporto ma sono certo che possano farci divertire."

Nuovo dunque anche il title sponsor, con la prestigiosa Satel, azienda picena da decenni leader nel settore dei sistemi di sicurezza, che ha voluto legare il proprio marchio al volley grottese, in particolare alla sua versione in rosa in questa ennesima stagione da protagonista in Serie C.