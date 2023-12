A Grottazzolina opere di riqualificazione. Fondi da tre bandi

Buone notizie per la comunità di Grottazzolina, nelle ultime settimane l’Amministrazione con il supporto degli Uffici comunale, ha partecipato a tre bandi riuscendo ad essere ammessa a finanziamento. E’ il sindaco Alberto Antognozzi ad annuncialo con una certa soddisfazione, i bandi avranno la funzione di riqualificare il tessuto urbano e migliorare i servizi per la popolazione. Il primo bando riguarda il miglioramento della rete stradale, il Comune si è piazzato all’ottavo posto su 104 progetti, ottenendo un finanziamento regionale di 221.550 euro su un piano del valore complessivo di 316.500 euro, destinato alla realizzazione di nuovi marciapiedi e completamento di quelli in corso di realizzazione, oltre alla sistemazione di due vie: Parco della Rimembranza e Silvio Pellico. Il secondo bando, dove Grottazzolina si è aggiudico il primo posto su 64 domande, era destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi. In questo caso ha ottenuto 94.500 euro per un progetto di 125.000 euro, che prevede la sistemazione dell’impianto adiacente alla bocciofila che diventerà polivalente e potrà ospitare: calcio a cinque, pallavolo, basket 3x3 col rifacimento del fondo, recinzione, sistemazione degli spogliatoi, efficientamento energetico e con l’aggiunta nello spazio verde attiguo di uno spazio beach volley. Il terzo e ultimo bando, è stato finanziato dal Gal Fermano ed era destinato al recupero dei centri storici. Nello specifico il Comune ha ottenuto un finanziamento di 69.121 euro, su un totale di 102.000 euro per il progetto, che prevede la riqualificazione di alcune infrastrutture urbane esistenti nell’area fontana lungo via Verdi. "Un bel risultato ottenuto grazie al lavoro dell’Ufficio tecnico comunale – spiega Antognozzi - in sintonia con gli amministratori, per presentare in tempi rapidi progetti esecutivi rispondenti alle richieste dei vari bandi, in tutti i casi c’era l’essenziale compartecipazione economica del Comune".

Alessio Carassai